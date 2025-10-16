PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Talisca kararı!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca ile sözleşme uzatmama kararı aldı. Sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.

Fenerbahçe'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Anderson Talisca ile sözleşme uzatmama kararı aldı.



İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.

Öte yandan sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.

