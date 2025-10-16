Fenerbahçe'den Talisca kararı!

Fenerbahçe'nın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile ilgili flaş bir bir iddia ortaya atıldı.





SÖZLEŞME UZATILMAYACAK



İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Sarı-Lacivertli yönetimin aldığı yüksek maaş ve performansı nedeniyle Brezilya futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığını öne sürdü.



Öte yandan sambacıya daha önce Brezilya ekiplerinden Flamengo ve Gremio'nun da talip olduğu kaydedilmişti.