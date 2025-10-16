PODCAST CANLI YAYIN

Benjamin Bouchouari kendinden emin! "Sakatlık geride kaldı"

Trabzonspor’un yeni transferi Benjamin Bouchouari, Çaykur Rizespor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Sakatlığını tamamen atlattığını belirten Faslı orta saha oyuncusu, fiziksel olarak çok iyi duruma geldiğini ve takıma katkı vermeye hazır olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yeni sezondaki en önemli transferlerinden biri olan Benjamin Bouchouari, Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. İşte yıldız futbolcunun sözleri...

"SAKATLIK GERİDE KALDI"

"Öncelikle kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi son bir aydır özellikle bireysel çalışmalarımın yanı sıra takımla da çalışmalarımı sürdürmekteydim. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı ve bundan dolayı çok mutluyum."

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. Hocamızdan bunları duyabilmek benim adıma çok önemliydi. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarımızdan, yöneticilerimizden, takımda bulunan herkesten o güveni hissedebilmek benim için çok değerliydi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

"EŞİM YARDIMCI OLUYOR"

"İyi uyumak, iyi yemek yemek, iyi dinlenmek ve vücuduna iyi bakmak çok önemli. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Profesyonel alışkanlıklarım sayesinde kendime en iyi şekilde bakmaya ve dikkat etmeye çalışıyorum."

Benjamin Bouchouari (İHA)Benjamin Bouchouari (İHA)

"TAKIM HARİKA"

"Yaklaşık iki aydır takımla beraberim. Takım gerçekten harika bir iş çıkarıyor. Bütün arkadaşlarım çok iyi çalışıyor. Sakatlık sabır gerektiren bir süreçti ama artık geride kaldı, bundan dolayı çok mutluyum."

"SAINT ETIENNE TARAFTARLARINA BENZİYORLAR"

"Sahaya çıktığımda kendimi zorlamadan, her zaman oynadığım futbolu oynamaya çalışırım. Taraftarlarımız eski kulübümdeki taraftarlara çok benziyor. Her zaman takımlarını seven ve destekleyen taraftarlar. Bu da bana büyük motivasyon veriyor."

"6, 8 VE 10'DA OYNAYABİLİYORUM"

"Hocamız özel taktikleri ve farklı fikirleri olan birisi. Son iki haftadır takımla idmanlara katıldım. Hocamızın benden istedikleri çok net. Oynamayı seven bir hoca, ben de oynamayı seven bir oyuncuyum. Bu nedenle iyi bir uyum yakaladık. Orta sahada 6, 8 veya 10 numara pozisyonlarında görev alabilirim."

"VITINHA İLE BENZİYORUM"

"Paris Saint-Germain'den Vitinha ile benzerlik gösterdiğimi söyleyebilirim. Topla iyi olan, saha içinde çabuk çözümler bulan ve doğru konumlanan bir oyuncu. Onu rol model olarak alıyorum.

Kimle oynadığım çok önemli değil, her oyuncuyla iyi uyum sağlayabiliyorum. Hepsi çok kaliteli futbolcular. Fransızca konuşan arkadaşlarımla iletişim avantajım olsa da İngilizceyle de gayet iyi anlaşıyorum. Orta sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım.

Benden dinamik bir oyuncu olmamı bekleyebilirsiniz. Hem savunmada hem hücumda katkı vereceğim. Hocamız cesur bir oyun anlayışına sahip, ben de bu tarzı seviyorum. Dolayısıyla bu sistem içinde takıma önemli katkılar sağlayacağıma inanıyorum."

