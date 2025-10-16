Benjamin Bouchouari kendinden emin! "Sakatlık geride kaldı"

Trabzonspor'un yeni sezondaki en önemli transferlerinden biri olan Benjamin Bouchouari, Süper Lig'de oynanacak olan Rizespor maçı öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti. İşte yıldız futbolcunun sözleri...

"SAKATLIK GERİDE KALDI"

"Öncelikle kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Sizin de bildiğiniz gibi son bir aydır özellikle bireysel çalışmalarımın yanı sıra takımla da çalışmalarımı sürdürmekteydim. Şu an fiziksel olarak gayet iyi hissediyorum. Sakatlık artık geride kaldı ve bundan dolayı çok mutluyum."

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bir oyuncu için en güzel şey o güveni hissedebilmek. Hocamızdan bunları duyabilmek benim adıma çok önemliydi. Sadece hocamızdan değil, takım arkadaşlarımızdan, yöneticilerimizden, takımda bulunan herkesten o güveni hissedebilmek benim için çok değerliydi. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum."

"EŞİM YARDIMCI OLUYOR"

"İyi uyumak, iyi yemek yemek, iyi dinlenmek ve vücuduna iyi bakmak çok önemli. Eşim de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Profesyonel alışkanlıklarım sayesinde kendime en iyi şekilde bakmaya ve dikkat etmeye çalışıyorum."