Galatasaray'da Mario Lemina stopere!

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi savunma alarmı verildi. Cezalı Davinson ve sakat Singo'nun yokluğunda, teknik direktör Okan Buruk stoperde Lemina'ya, sağ bekte ise Sallai'ye görev vermeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da savunmadaki eksikler teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez ve aynı maçta sakatlanan Singo, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

LEMINA BİR ADIM ÖNDE

Savunmanın merkezinde Abdülkerim Bardakcı'ya görev verecek olan teknik direktör Okan Buruk, onun partneri konusunda henüz net karar vermedi. Öne çıkan aday ise Beşiktaş derbisinde gösterdiği performansla dikkat çeken Mario Lemina oldu.

