Fenerbahçe Beko-Dubai basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Dubai maçı canlı nereden izlenir?

EuroLeague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Dubai Basketbol’u konuk ediyor. Peki Fenerbahçe Beko-Dubai basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri…

Fenerbahçe Beko-Dubai basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Dubai maçı canlı nereden izlenir?

Sezona iddialı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Büyük ilgi gören karşılaşma öncesi basketbolseverler, Fenerbahçe BekoDubai Basketbol maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Beko-Dubai maçı canlı nereden izlenir?

FENERBAHÇE BEKO-DUBAİ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague'de heyecan 4. hafta mücadelesiyle sürüyor. Fenerbahçe Beko, 14 Ekim 2025 Salı günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Dubai Basketbol ekibini ağırlayacak.

Taraftar desteğini arkasına alarak yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. EuroLeague yayın haklarını elinde bulunduran S Sport kanalı, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak ekrana getirecek.

Sezona Paris Basketbol karşısında aldığı 96-77'lik galibiyetle başlayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, sonraki haftalarda Zalgiris Kaunas deplasmanında 84-81, evinde ise Kızılyıldız karşısında 86-81'lik skorlarla mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu kez evinde taraftarıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

