Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalandı: Mehmet Akif Ersoy gözaltında

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet’in uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a uzandı. Toplam 8 kişi gözaltına alınırken, Mehmet Akif Ersoy TMSF tarafından görevinden alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat, medya ve magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.Mehmet Akif Ersoy'un gözaltına alındığı anlar.

MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı!


GÖREVDEN ALINDI

Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.

Mehmet Akif Ersoy. (Instagram)Mehmet Akif Ersoy. (Instagram)

Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç. (Sosyal medya/ekran görüntüsü)Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç. (Sosyal medya/ekran görüntüsü)

TOPLAM 8 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar. (Ekran görüntüsü)Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar. (Ekran görüntüsü)

Gözaltına alınan isimler şöyle:

  • Mehmet Akif Ersoy
  • Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç
  • Ufuk Tetik, Mahmet Göde
  • Mustafa Manaz
  • Gizem Aybaktı
  • Ebru Gülan
  • Buse Öztay

Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...

SPİKERLER DE İFADE VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir operasyon da haber spikerlerine yapılmıştı. Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edilip ardından serbest bırakıldı.

