Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! 8 şüpheli yakalandı: Mehmet Akif Ersoy gözaltında
Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet’in uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu soruşturması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a uzandı. Toplam 8 kişi gözaltına alınırken, Mehmet Akif Ersoy TMSF tarafından görevinden alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, sanat, medya ve magazin dünyasında adeta deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.
MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
GÖREVDEN ALINDI
Mehmet Akif Ersoy, TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı.
Habertürk'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
TOPLAM 8 GÖZALTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verildi.
Gözaltına alınan isimler şöyle:
- Mehmet Akif Ersoy
- Habertürk Dış Haber Editörü Elif Kılınç
- Ufuk Tetik, Mahmet Göde
- Mustafa Manaz
- Gizem Aybaktı
- Ebru Gülan
- Buse Öztay
SPİKERLER DE İFADE VERMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir operasyon da haber spikerlerine yapılmıştı. Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, daha sonra ATK'ye sevk edilip ardından serbest bırakıldı.