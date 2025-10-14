Dursun Özbek'ten adaylık kararı!

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübe kazandırdığı projeleri tamamlamak ve borçsuz bir yapı oluşturmak için 2026'daki başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı.

Galatasaray'da son yılların en başarılı başkanlık dönemine imza atan Dursun Özbek, 2026 yılında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olma kararı aldı.

Özbek, kulübe kazandırdığı projeleri tamamlamak ve mali yapıyı kalıcı olarak düzene sokmak amacıyla bir dönem daha görev yapmayı hedefliyor.

3 YILDA TARİHİ BAŞARILAR

2024 yılında üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, hem saha içinde hem de mali anlamda kulübe istikrarlı bir dönem yaşattı. Son 3 sezonda üst üste gelen şampiyonluklar, Avrupa hedefiyle kurulan güçlü kadro ve Kemerburgaz Tesisleri gibi projeler, Özbek'in liderliğinde hayata geçti.


"BAŞLADIĞIM İŞLERİ BİTİRECEĞİM"

Görev süresi dolduktan sonra yeniden aday olmayı planlamayan Özbek, kulüp içinde başlattığı projelerin son aşamaya gelmesi nedeniyle fikrini değiştirdi. Özbek'in yakın çevresine, "Başladığım işleri bitirmeden bırakmak istemem. Galatasaray'ı borçsuz ve kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak istiyorum" dediği öğrenildi.

EKİBİNİ BOZMAYACAK

2026'da yapılacak seçimlerde tekrar yarışmaya hazırlanan Dursun Özbek, mevcut yönetim kadrosunun büyük bölümünü korumayı planlıyor. Özbek'in, projelere hakim olan ve tecrübe kazanmış mevcut ekibiyle birlikte yola devam etmek istediği ifade ediliyor.

REKOR OYLA BAŞKAN OLMUŞTU

2024 seçimlerinde 3 bin 343 oy alarak Galatasaray tarihinin en fazla oy alan başkanı olan Dursun Özbek, üyelerden gördüğü yüksek teveccühün de etkisiyle yeniden adaylık kararını resmileştirmeye hazırlanıyor.

