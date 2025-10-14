Dursun Özbek'ten adaylık kararı!

Galatasaray'da son yılların en başarılı başkanlık dönemine imza atan Dursun Özbek, 2026 yılında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olma kararı aldı.

Özbek, kulübe kazandırdığı projeleri tamamlamak ve mali yapıyı kalıcı olarak düzene sokmak amacıyla bir dönem daha görev yapmayı hedefliyor.

3 YILDA TARİHİ BAŞARILAR

2024 yılında üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, hem saha içinde hem de mali anlamda kulübe istikrarlı bir dönem yaşattı. Son 3 sezonda üst üste gelen şampiyonluklar, Avrupa hedefiyle kurulan güçlü kadro ve Kemerburgaz Tesisleri gibi projeler, Özbek'in liderliğinde hayata geçti.