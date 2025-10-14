PODCAST CANLI YAYIN

Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber oynayabilir! Transferde flaş hamle

A Milli Takım’ın ve Juventus’un yükselen yıldızı Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarından inmiyor. İspanyol basını, Real Madrid’in genç futbolcuyu yakından takibe aldığını ve önümüzdeki yaz transfer dönemi için planlamalara başladığını yazdı.

Giriş Tarihi:
Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber oynayabilir! Transferde flaş hamle

İspanyol haber sitesi Defensa Central, Real Madrid'in Kenan Yıldız'ı uzun süredir gözlemlediğini ve önümüzdeki hafta Juventus'un oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünde yer alacağını duyurdu. Haberde, Madridli yetkililerin bu maçta oyuncunun performansını yerinde analiz edeceği ve rapor doğrultusunda gelecek yaz resmi temaslara başlanabileceği belirtildi.

Genç yaşına rağmen hem Serie A'da hem de A Milli Takım'da sergilediği olgun futbol ile dikkat çeken Kenan Yıldız'ın, Real Madrid scout ekibinin radarında üst sıralara yükseldiği vurgulandı.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

VINI'NİN ALTERNATİFİ OLACAK

Defensa Central'in haberine göre, Real Madrid yönetimi, sözleşme yenileme sürecinde belirsizlik yaşayan Vinicius Jr.'ın olası ayrılığına karşı planlarını hazırlıyor. Bu kapsamda Kenan Yıldız'ın, Vinicius'un doğal alternatifi olarak görüldüğü ifade edildi.

İspanyol basınına göre kulüp, Kenan'ı "genç yaşına rağmen hem bitirici özelliği hem de top tekniğiyle olgun bir kanat oyuncusu" olarak değerlendiriyor.
Real Madrid'in sportif direktörü Juni Calafat'ın, oyuncunun potansiyelini "geleceğin elit kanatlarından biri" olarak tanımladığı öne sürüldü.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

ARDA GÜLER'DEN OLUMLU REFERANS

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Arda Güler'in Kenan Yıldız hakkındaki görüşleri oldu. Milli takımdan yakın arkadaş olan Arda'nın, Real Madrid yetkililerine Kenan hakkında olumlu referans verdiği iddia edildi.

Arda Güler'in, "Kenan çok çalışkan, takım oyuncusu ve karakter olarak mükemmel biri. Madrid seviyesinde oynayabilir" dediği öne sürüldü.
Bu ifadelerin, Real Madrid yönetiminde oyuncuya olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS'UN SATIŞ PLANI YOK

Öte yandan İtalyan ekibi Juventus, Kenan Yıldız'ı elden çıkarmaya niyetli değil. Torino temsilcisi, 19 yaşındaki yıldızını "geleceğin kulüp yüzü" olarak görüyor ve en azından 2026'ya kadar takımda tutmayı planlıyor. Juve yönetiminin, Real Madrid veya başka kulüplerden gelecek tekliflere şu aşamada kapıyı kapattığı belirtildi.

Igor Tudor'un da Kenan Yıldız'a güveninin tam olduğu ve genç futbolcuya önemli bir rol vermeye devam edeceği ifade edildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

KENAN YILDIZ'IN YÜKSELEN GRAFİĞİ

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 12 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 4 gol ve 3 asistle takımına doğrudan katkı verdi. A Milli Takım formasıyla da Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında gollerini atan genç yıldız, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası elemelerindeki performansına damga vurdu.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

REAL MADRID'İN GENÇLİK PROJESİNE YENİ HALKA

Real Madrid son yıllarda transfer stratejisini "geleceğe yatırım" mottosuyla şekillendiriyor. Vinicius Jr., Rodrygo, Bellingham, Endrick ve Arda Güler gibi genç yıldızları kadrosuna katan İspanyol devi, Kenan Yıldız'ı da bu zincirin yeni halkası olarak görüyor. Madrid cephesinde, oyuncunun gelişimini yakından takip etme kararı alınırken, olası transfer için 2025 yazı işaret ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Türk Telekom
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Trump ile Macron’dan Mısır’da bilek güreşi! Dudak okuyucular kavgayı analiz etti: Yap bakalım görüşürüz
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Shut up! İşte İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgasında yaşananlar
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!