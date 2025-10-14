Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber oynayabilir! Transferde flaş hamle

İspanyol haber sitesi Defensa Central, Real Madrid'in Kenan Yıldız'ı uzun süredir gözlemlediğini ve önümüzdeki hafta Juventus'un oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünde yer alacağını duyurdu. Haberde, Madridli yetkililerin bu maçta oyuncunun performansını yerinde analiz edeceği ve rapor doğrultusunda gelecek yaz resmi temaslara başlanabileceği belirtildi.
Genç yaşına rağmen hem Serie A'da hem de A Milli Takım'da sergilediği olgun futbol ile dikkat çeken Kenan Yıldız'ın, Real Madrid scout ekibinin radarında üst sıralara yükseldiği vurgulandı.
VINI'NİN ALTERNATİFİ OLACAK
Defensa Central'in haberine göre, Real Madrid yönetimi, sözleşme yenileme sürecinde belirsizlik yaşayan Vinicius Jr.'ın olası ayrılığına karşı planlarını hazırlıyor. Bu kapsamda Kenan Yıldız'ın, Vinicius'un doğal alternatifi olarak görüldüğü ifade edildi.
İspanyol basınına göre kulüp, Kenan'ı "genç yaşına rağmen hem bitirici özelliği hem de top tekniğiyle olgun bir kanat oyuncusu" olarak değerlendiriyor.
Real Madrid'in sportif direktörü Juni Calafat'ın, oyuncunun potansiyelini "geleceğin elit kanatlarından biri" olarak tanımladığı öne sürüldü.
ARDA GÜLER'DEN OLUMLU REFERANS
Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Arda Güler'in Kenan Yıldız hakkındaki görüşleri oldu. Milli takımdan yakın arkadaş olan Arda'nın, Real Madrid yetkililerine Kenan hakkında olumlu referans verdiği iddia edildi.
Arda Güler'in, "Kenan çok çalışkan, takım oyuncusu ve karakter olarak mükemmel biri. Madrid seviyesinde oynayabilir" dediği öne sürüldü.
Bu ifadelerin, Real Madrid yönetiminde oyuncuya olan ilgiyi artırdığı kaydedildi.