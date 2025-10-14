Arda Güler ve Kenan Yıldız beraber oynayabilir! Transferde flaş hamle

Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS'UN SATIŞ PLANI YOK

Öte yandan İtalyan ekibi Juventus, Kenan Yıldız'ı elden çıkarmaya niyetli değil. Torino temsilcisi, 19 yaşındaki yıldızını "geleceğin kulüp yüzü" olarak görüyor ve en azından 2026'ya kadar takımda tutmayı planlıyor. Juve yönetiminin, Real Madrid veya başka kulüplerden gelecek tekliflere şu aşamada kapıyı kapattığı belirtildi.

Igor Tudor'un da Kenan Yıldız'a güveninin tam olduğu ve genç futbolcuya önemli bir rol vermeye devam edeceği ifade edildi.