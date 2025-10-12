PODCAST CANLI YAYIN

Mauro Icardi'ye 3 takım talip!

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi için transfer söylentileri şimdiden başladı. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili Güney Amerika basınından dikkat çekici haberler geldi.

Haberlere göre Meksika Ligi'nden Club América, Uruguay'dan Peñarol ve Arjantin Ligi'nin köklü ekiplerinden Estudiantes, Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Üç kulübün de yıldız golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarını sorduğu aktarıldı.

Mauro Icardi (AA)Mauro Icardi (AA)

YÜKSEK MAAŞ VE LİDERLİK TEKLİFİ

Transfer kaynaklarına göre bu görüşmelerde Icardi'ye yalnızca yüksek bir maaş değil, aynı zamanda takım kaptanlığı ve saha içi liderliği gibi özel roller de teklif edildi. Özellikle Club América'nın, taraftar etkisi yüksek bir projede Icardi'ye "takımın yüzü" olma vaadinde bulunduğu belirtildi.

Mauro Icardi (İHA)Mauro Icardi (İHA)

GALATASARAY YÖNETİMİ BEKLEMEDE

Galatasaray cephesi ise yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını sezon sonunda vermeyi planlıyor. Yönetim, Icardi'nin performansını, sağlık durumunu ve olası transfer tekliflerini değerlendirerek yeni sözleşme konusundaki nihai adımı atacak.

Mauro Icardi (İHA)Mauro Icardi (İHA)

ICARDI'NİN GALATASARAY KARNESİ

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den transfer edilen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede kulüp tarihine geçti. Galatasaray formasıyla 96 maçta 66 gol ve 22 asist üreten Arjantinli yıldız, son iki sezonun şampiyonluklarında kilit rol oynadı.

