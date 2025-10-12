Mauro Icardi'ye 3 takım talip!

Haberlere göre Meksika Ligi'nden Club América, Uruguay'dan Peñarol ve Arjantin Ligi'nin köklü ekiplerinden Estudiantes, Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Üç kulübün de yıldız golcünün menajeriyle ön görüşme yaptığı ve transfer şartlarını sorduğu aktarıldı.

Mauro Icardi (AA) YÜKSEK MAAŞ VE LİDERLİK TEKLİFİ Transfer kaynaklarına göre bu görüşmelerde Icardi'ye yalnızca yüksek bir maaş değil, aynı zamanda takım kaptanlığı ve saha içi liderliği gibi özel roller de teklif edildi. Özellikle Club América'nın, taraftar etkisi yüksek bir projede Icardi'ye "takımın yüzü" olma vaadinde bulunduğu belirtildi.