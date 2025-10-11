Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında rotasyonu genişletmek adına stoper bölgesine takviye hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, savunmada alternatif sayısının artırılmasını isterken, yönetim transfer listesinde önceliği yerli bir isme verdi.
Bu doğrultuda altyapısından yetişen Merih Demiral, yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun durumu hakkında ilk teması kurdu ve ocak ayı için transfer zemini oluşturmaya başladı.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Fotomaç'ın haberine göre, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Haberde, 26 yaşındaki stoperin kontratının bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönmek istediği vurgulandı.
Yönetim, bu gelişmeyi fırsat olarak değerlendiriyor. Eğer Al-Ahli bonservis konusunda kolaylık sağlarsa, sarı-lacivertliler oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için adım atacak. Aksi durumda, Merih'in sezon sonu için ön anlaşma imzalaması da gündemde.
FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDAN AVRUPA'YA UZANAN KARİYER
Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, genç yaşta Avrupa futboluna adım atarak önemli bir çıkış yakaladı. Sporting Lizbon, Sassuolo ve Juventus formaları giyen milli futbolcu, daha sonra Atalanta'da gösterdiği performansla dikkat çekti.
2023 yazında Al-Ahli'ye transfer olan Merih, burada da istikrarlı bir performans sergiliyor. Suudi ekibinde bu sezon 7 maçta forma giyen deneyimli stoper, 1 kez fileleri havalandırdı.