Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek

Ara transfer dönemine güçlü bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral’ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında rotasyonu genişletmek adına stoper bölgesine takviye hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, savunmada alternatif sayısının artırılmasını isterken, yönetim transfer listesinde önceliği yerli bir isme verdi.

Bu doğrultuda altyapısından yetişen Merih Demiral, yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun durumu hakkında ilk teması kurdu ve ocak ayı için transfer zemini oluşturmaya başladı.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fotomaç'ın haberine göre, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Haberde, 26 yaşındaki stoperin kontratının bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönmek istediği vurgulandı.

Yönetim, bu gelişmeyi fırsat olarak değerlendiriyor. Eğer Al-Ahli bonservis konusunda kolaylık sağlarsa, sarı-lacivertliler oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için adım atacak. Aksi durumda, Merih'in sezon sonu için ön anlaşma imzalaması da gündemde.

FENERBAHÇE'NİN ALTYAPISINDAN AVRUPA'YA UZANAN KARİYER

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, genç yaşta Avrupa futboluna adım atarak önemli bir çıkış yakaladı. Sporting Lizbon, Sassuolo ve Juventus formaları giyen milli futbolcu, daha sonra Atalanta'da gösterdiği performansla dikkat çekti.

2023 yazında Al-Ahli'ye transfer olan Merih, burada da istikrarlı bir performans sergiliyor. Suudi ekibinde bu sezon 7 maçta forma giyen deneyimli stoper, 1 kez fileleri havalandırdı.

MİLLİ TAKIMIN GÜVENİLİR İSMİ

Merih Demiral, uzun yıllardır A Milli Takım'ın en önemli savunma oyuncularından biri olarak görev yapıyor. Fizik gücü, hava toplarındaki hâkimiyeti ve agresif savunma anlayışıyla ön plana çıkan futbolcu, Fenerbahçe'nin yerli oyuncu rotasyonu açısından da büyük önem taşıyor.

Tedesco yönetimi, Merih'in transferinin gerçekleşmesi halinde savunma hattında önemli bir derinlik kazanacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI GERİ DÖNÜŞE HAZIR

Sarı-lacivertli camiada Merih Demiral ismi heyecan yaratmış durumda. Taraftarlar, altyapıdan yetişip Avrupa'da önemli bir kariyer yapan milli futbolcunun yeniden kulübe dönmesine sıcak bakıyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, hem yerli statüsünde güçlü bir takviye yapacak hem de altyapısından yetişen bir oyuncusunu yeniden kulübe kazandırmış olacak.

