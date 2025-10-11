Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında rotasyonu genişletmek adına stoper bölgesine takviye hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, savunmada alternatif sayısının artırılmasını isterken, yönetim transfer listesinde önceliği yerli bir isme verdi. Bu doğrultuda altyapısından yetişen Merih Demiral, yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun durumu hakkında ilk teması kurdu ve ocak ayı için transfer zemini oluşturmaya başladı.

Merih Demiral (REUTERS) SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR Fotomaç'ın haberine göre, şu anda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen Merih Demiral'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Haberde, 26 yaşındaki stoperin kontratının bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye dönmek istediği vurgulandı. Yönetim, bu gelişmeyi fırsat olarak değerlendiriyor. Eğer Al-Ahli bonservis konusunda kolaylık sağlarsa, sarı-lacivertliler oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için adım atacak. Aksi durumda, Merih'in sezon sonu için ön anlaşma imzalaması da gündemde.