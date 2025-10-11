PODCAST CANLI YAYIN

Boğalar kayıpsız devam etti! İspanya - Gürcistan: 2-0 | MAÇ SONUCU

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. hafta mücadelesinde İspanya, sahasında konuk ettiği Gürcistan’ı 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Elche kentindeki Manuel Martínez Valero Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Maça baskılı başlayan İspanya, topa sahip olma oranında büyük üstünlük kurdu. Dakikalar 24'ü gösterdiğinde Yeremy Pino, ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi, 29. dakikada Ferran Torres ile penaltıdan yararlanamadı. Torres'in vuruşu kaleci Mamardashvili tarafından kurtarıldı.

OYARZABAL FARKI GETİRDİ

İkinci yarıda Gürcistan savunmasını daha da zorlayan İspanya, 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Tecrübeli kanat oyuncusu Mikel Oyarzabal, Pedri'nin pasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

İSPANYA 3'TE 3 YAPTI ZİRVEDE TEK BAŞINA

Bu sonuçla birlikte İspanya, gruptaki 3. maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Luis de la Fuente'nin öğrencileri, hem savunmada hem hücumda sergiledikleri dengeli oyunla dikkat çekti. Gürcistan ise ikinci yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

SIRADAKİ MAÇLAR

İspanya, bir sonraki karşılaşmasında sahasında Bulgaristan'ı konuk edecek.

Gürcistan ise deplasmanda A Milli Takımımız Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

