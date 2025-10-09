PODCAST CANLI YAYIN

Miguel Angel Russo yaşamını yitirdi

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden Miguel Angel Russo, 69 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Boca Juniors Kulübü resmi hesabından duyurdu. Deneyimli çalıştırıcı, kanser tedavisi görüyordu.

Giriş Tarihi:
Miguel Angel Russo yaşamını yitirdi

Boca Juniors'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor. Miguel, kulübümüzde silinmez bir iz bırakmıştır. Her zaman neşe, azim ve çabanın sembolü olarak hatırlanacaktır. Bu acı anda ailesine, dostlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

2 HAZİRAN'DA GÖREVE DÖNMÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam, Boca Juniors'taki son dönemine 2 Haziran 2025'te başlamıştı. Daha önce de Arjantin devinde görev yapan Russo, kulüpte 2007 yılında Copa Libertadores zaferine imza atarak efsaneler arasına girmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes sonrası ilk mesajı: Bağımsız Filistin için mücadelemizi sürdüreceğiz
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Takas Bank
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... İşgalci çekilecek esirler serbest bırakılacak
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan!
Borsa İstanbul
Hafta ortası sağanak, hafta sonu bahar havası: Meteoroloji’den 14 ile sarı kodlu uyarı! Bugün yağışa dikkat: İstanbul, Düzce, Koceeli...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için 2. Milano seferi!
Gazze'de ateşkes sevinci! Filistinliler sokaklarda karşıladı
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP'li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Türk Telekom
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı! Sadettin Saran görüşecek
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Tarık Akan’ın biricik partneri bakın şimdi ne halde! Oh Olsun’un Alev’i Hale Soygazi son haliyle gündem oldu
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı