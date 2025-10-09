Miguel Angel Russo yaşamını yitirdi

Boca Juniors'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Boca Juniors, Miguel Angel Russo'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyor. Miguel, kulübümüzde silinmez bir iz bırakmıştır. Her zaman neşe, azim ve çabanın sembolü olarak hatırlanacaktır. Bu acı anda ailesine, dostlarına ve tüm futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

2 HAZİRAN'DA GÖREVE DÖNMÜŞTÜ

Deneyimli teknik adam, Boca Juniors'taki son dönemine 2 Haziran 2025'te başlamıştı. Daha önce de Arjantin devinde görev yapan Russo, kulüpte 2007 yılında Copa Libertadores zaferine imza atarak efsaneler arasına girmişti.