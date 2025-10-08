PODCAST CANLI YAYIN

Netflix'ten Şampiyonlar Ligi için dev adım!

UEFA, futbol yayıncılığında köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarında büyük bir sistem değişikliği yolda. Yeni modele göre, Netflix her maç haftasında bir karşılaşmanın küresel yayın hakkı için teklif verebilecek. Bu hamleyle UEFA, yıllık gelirini 5 milyar Euro’nun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre UEFA, 2027–2033 dönemini kapsayan yeni yayın ihalesinde sadece ülke veya bölge bazlı satış yapmayacak.
Yeni modelde, maç yayın hakları dünya genelinde tek maçlık paketler halinde satılabilecek.

Bu sistem, Netflix, Amazon Prime Video ve Apple TV+ gibi dijital yayın platformlarının farklı pazarlarda geçerli küresel teklifler sunabilmesini mümkün kılacak.
UEFA'nın amacı, geleneksel televizyon yayıncılarına bağımlılığı azaltarak, dijital platformlardan gelen yüksek tekliflerle gelirlerini katlamak.

HAFTADA BİR MAÇ NETFLIX'TE OLABİLİR

Yeni model kapsamında Netflix'in yalnızca haftada bir Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayabileceği belirtiliyor.
Bu hak, "haftanın maçı" olarak seçilecek karşılaşmayı kapsayacak ve platformun dünya genelinde tek bir maç üzerinden yayın yapmasına izin verecek.

Bu yöntem, hem UEFA'nın gelir çeşitliliğini artıracak hem de futbolun küresel erişimini genişletecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR İZLEYİCİ DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR

UEFA'nın dijital yayıncılığa yönelmesi, Türkiye'deki futbolseverler açısından da yeni bir dönemi başlatabilir.
Yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunan Türkiye'de, platformun futbol yayınlarına adım atması durumunda yeni bir izleyici profili oluşması bekleniyor.

Dijital platformların kullanıcı dostu arayüzleri, çoklu dil seçenekleri ve global erişim kolaylığı, futbolun genç izleyici kitlesiyle buluşmasını sağlayabilir.
Ancak sistemin sadece belirli maçları kapsayacak olması, tüm karşılaşmaların bu platformlarda izlenemeyeceği anlamına geliyor.

UEFA'NIN GELİR HEDEFİ 5 MİLYAR EUROYU AŞACAK

UEFA, yeni yayın modeliyle birlikte yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı planlıyor.
Yapılan analizlere göre, dijital yayın devlerinin sürece dahil olması, hem sponsorluk gelirlerini hem de küresel izleyici erişimini artırabilir.

Böylece Şampiyonlar Ligi, yalnızca futbolun değil, dijital medya ekonomisinin de en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelebilir.

FUTBOL YAYINCILIĞINDA YENİ BİR DÖNEM

UEFA'nın bu adımı, televizyon yayıncılığından dijital platformlara geçişin hızlandığı bir dönemde devrim niteliğinde bir karar olarak yorumlanıyor.
Gelecekte Şampiyonlar Ligi maçlarının hem geleneksel yayıncılar hem de global dijital platformlar tarafından paylaşılması bekleniyor.

Bu modelin başarıya ulaşması halinde, Avrupa futbolunun yanı sıra diğer kıtalardaki büyük turnuvaların da benzer stratejilere yönelmesi öngörülüyor.

