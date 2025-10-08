Netflix'ten Şampiyonlar Ligi için dev adım!

Şampiyonlar Ligi Kupası (Google)

UEFA'NIN GELİR HEDEFİ 5 MİLYAR EUROYU AŞACAK

UEFA, yeni yayın modeliyle birlikte yıllık gelirini 5 milyar Euro'nun üzerine çıkarmayı planlıyor.

Yapılan analizlere göre, dijital yayın devlerinin sürece dahil olması, hem sponsorluk gelirlerini hem de küresel izleyici erişimini artırabilir.

Böylece Şampiyonlar Ligi, yalnızca futbolun değil, dijital medya ekonomisinin de en büyük gelir kaynaklarından biri haline gelebilir.