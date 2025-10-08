Netflix'ten Şampiyonlar Ligi için dev adım!

İngiliz gazetesi The Times'ın haberine göre UEFA, 2027–2033 dönemini kapsayan yeni yayın ihalesinde sadece ülke veya bölge bazlı satış yapmayacak.
Yeni modelde, maç yayın hakları dünya genelinde tek maçlık paketler halinde satılabilecek.
Bu sistem, Netflix, Amazon Prime Video ve Apple TV+ gibi dijital yayın platformlarının farklı pazarlarda geçerli küresel teklifler sunabilmesini mümkün kılacak.
UEFA'nın amacı, geleneksel televizyon yayıncılarına bağımlılığı azaltarak, dijital platformlardan gelen yüksek tekliflerle gelirlerini katlamak.
HAFTADA BİR MAÇ NETFLIX'TE OLABİLİR
Yeni model kapsamında Netflix'in yalnızca haftada bir Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayabileceği belirtiliyor.
Bu hak, "haftanın maçı" olarak seçilecek karşılaşmayı kapsayacak ve platformun dünya genelinde tek bir maç üzerinden yayın yapmasına izin verecek.
Bu yöntem, hem UEFA'nın gelir çeşitliliğini artıracak hem de futbolun küresel erişimini genişletecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR İZLEYİCİ DÖNEMİ BAŞLAYABİLİR
UEFA'nın dijital yayıncılığa yönelmesi, Türkiye'deki futbolseverler açısından da yeni bir dönemi başlatabilir.
Yaklaşık 2 milyon Netflix abonesi bulunan Türkiye'de, platformun futbol yayınlarına adım atması durumunda yeni bir izleyici profili oluşması bekleniyor.
Dijital platformların kullanıcı dostu arayüzleri, çoklu dil seçenekleri ve global erişim kolaylığı, futbolun genç izleyici kitlesiyle buluşmasını sağlayabilir.
Ancak sistemin sadece belirli maçları kapsayacak olması, tüm karşılaşmaların bu platformlarda izlenemeyeceği anlamına geliyor.