Daha sonra tüm takım birlikte son vuruş, top kapma ve taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde çift kale maç oynandı.

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma çalışması yaptı. İkinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas organizasyonları üzerinde durdu.

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu (TFF)

UĞURCAN VE MERİH TAKIMDA

İlk iki antrenmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer almayan kaleci Uğurcan Çakır, bugünkü çalışmada takımla yer aldı. Ayrıca savunma hattının tecrübeli ismi Merih Demiral da takımla birlikte antrenmanı tamamladı. Her iki futbolcunun da Bulgaristan karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğu belirtildi.