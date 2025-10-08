PODCAST CANLI YAYIN

Milli takımda Uğurcan Çakır geri döndü!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bulgaristan maçı öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Giriş Tarihi:
Milli takımda Uğurcan Çakır geri döndü!

Antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan maçına hazırlanıyor (TFF)A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde Bulgaristan maçına hazırlanıyor (TFF)

FUTBOLCULAR 2 GRUPTA ÇALIŞTI

İdman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrıldı. Birinci grup top kapma çalışması yaptı. İkinci grup ise savunma oyuncularına yönelik pas organizasyonları üzerinde durdu.

Daha sonra tüm takım birlikte son vuruş, top kapma ve taktiksel oyun çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde çift kale maç oynandı.

Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu (TFF)Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu (TFF)

UĞURCAN VE MERİH TAKIMDA

İlk iki antrenmanda hafif sakatlığı nedeniyle yer almayan kaleci Uğurcan Çakır, bugünkü çalışmada takımla yer aldı. Ayrıca savunma hattının tecrübeli ismi Merih Demiral da takımla birlikte antrenmanı tamamladı. Her iki futbolcunun da Bulgaristan karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğu belirtildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'den en önemli sorun İsrail! Gazze'de ateşkes için 4 husus
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler"
Tezkere kabul edildi: TBMM'den İsrail'e ortak uyarı! "Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM'ye de yapılmıştır"
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Son dakika: CHP'li Ankara'da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Galatasaray'dan 3 transfer bombası! Okan Buruk o yıldızları istedi
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Akdeniz'deki haydutlara sert tepki: "İsrail aklını başına almalı"
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM'de 1 saatlik zirve
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail müzakerelere başladı! Türkiye de masada | Başkan Erdoğan: Güzel haberler bekliyoruz
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü Gazze'de ateşkes açıklaması: "Umutluyuz ama ihtiyatlıyız"
Şehrin ortasında infaz: Serdar Öktem cinayetiyle suç örgütleri arasındaki savaş gün yüzüne çıktı! Cenazede geniş güvenlik önlemi...
Ateşkes masasında darboğaz! ABD basını engelleri yazdı: Hamas Yahya ve Muhammed Sinwar’ı istiyor
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: Tüm gemileri gasbettiler
90’ların minik yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı! Can Ayşecik artık evli mutlu çocuklu...