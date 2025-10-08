Galatasaray Divan Kurulu'nda gerilim! "Ada'yı satan Galatasaraylı olamaz"

Dursun Özbek (Takvim Foto Arşiv)

"G.SARAY'IN BORCUNU SÖYLEYECEK KİMSE VAR MI?"

Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Burada raporlar okunuyor. Bu kadar çok rakam dinliyoruz, çok fazla bir şey anlayamıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin şu an itibarıyla borcu ne kadar söyleyecek bir kimse var mı?"

"Açıklamaya göre 55-56 milyon dolar civarı."

Galatasaray Divan Üyesi Mehmet Bilen: "Tamam 55-56 milyon dolar civarı. Konsolide borcumuzun 320 milyon Euro civarında olduğu bana söylendi. Ben rakamlardan tespit etmiş değilim. Değilse yönetim düzeltir."

"BU DANDİNİ KİM, KİMİN BOSTANINA GİRMİŞ, DANALAR KİM?"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ın Divan Kurulu'nun ne iş yapacağı tüzükte belirtilmiş, incele bak öner takip et. Bu yıllar boyunca bu şekilde oldu. Divan Kurulu'nda çifte standart olması mümkün değil. O bakımdan Divan Kurulu derken, sadece bizi yönetenler değil, hepimizin üzerinden ölü toprağı var. Bazı alışkanlıkları kaybettik, sormuyoruz, sorgulamıyoruz, sorsak bile cevap alamıyoruz. Galiba bu bir Türkiye modeli olsa gerek diye düşünüyorum. Mehmet Altıoklar bir hikaye anlatın diyor. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kov bostancı danayı, yemesin lahanayı. Bu bir ninni. Ninnilerin en büyük özelliği monoton, aynı ses tonuyla, ne manası var dinleriz, dinlemeye devam ediyoruz. Umarım bu örneği vererek neyi kastettiğimi anlamışsınız. Bu dandini kimdir, kimin bostanına girmiş, bu bostancı kim, bu danalar kim, lahanayı yerse ne olur sorgulamıyor kimse. Dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz."

"GALATASARAY'DA MUHALEFET YOK"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Divan son zamanlarda fonksiyonunu yitirdi. Divan Kurulu, yönetime destek verir, sadece güzelleme değil eleştiri de bir destektir. Hepimiz vakit, bazılarımız nakit de harcıyor. Divan yeterince takipçi değil. Bu hepimizin kabahati. Bizler vekaletimizi değerli Divan Kurulu'na verdik. Onları proaktif olmaya, genç üyelerimizi Divanlara daha çok katılmaya davet ediyorum. Burada hiçbir eleştiri bir marifet değil. Aynı kişiler konuşuyor Divan'da deniyor, başka kimse konuşmuyor ki. Galatasaray'da muhalefet yoktur, muhalefet yapan iktidara taliptir. Namık Kemal'in dediği gibi, farklı fikirlerin çatışmasından hakikatın kıvılcımı çıkar. Bizim bunu paylaşmamız lazım."

"GALATASARAYLILIK, AKILCI BİR ŞÜPHECİLİKTİR"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "En son genel kurulda, 50'ye yakın konuşmacı söz aldı, eleştirilerde bulundu, pozitif veya negatif. Sorular sordu. Sayın başkan 'not aldık, hepsine teker teker yazılı cevap vereceğiz' dedi. Var mı cevap alan? Bir eleştiri varsa birinin cevap vermesi lazım. Emir Kıvırcık bir dilekçe verdi, altyapıyla ilgili şikayeti vardı. Spor okullarıyla ilgili bir dilekçe vardı. Bunlar nerede? Sayın Divan bunu takip etti mi? Yazılı olarak sorarsınız açıklama gelir, takip edilmesi lazım. Galatasaray'ın DNA'sında kurulduğu eğitim yuvasından kaynaklanan bir düşünce var, kartezyen düşünce. Sebep sonuç ilişkisi. Galatasaray'ı en iyi nasıl tarif edersiniz biliyor musunuz? Galatasaraylılık, akılcı bir şüpheciliktir. İkna olana kadar sormamız lazım. Bu yönetime ters düştüğümüz için değil, onların bu kulübü daha iyiye götürmesi içindir."

"UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY!"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "2023 yılında yapılan bir yüzme şampiyonasında, hatalı idari karardan dolayı kupamız geri alındı. Utanç verici bir şey, utanç verici bir şey. Bunla ilgili olarak yönetimden biri cevap verdi mi, istifa etti mi, en ufak bir idari karar alındı mı? Benzeri bir şeyi basketbol şubesinde yaşadık. Koray Mincinozlu istifa etti. Türkiye'nin en iyi insan kaynağına sahibiz, burada şeffaflık olması lazım. Yoksa algıyla ninni dinleriz."

"BU YÖNETİM ARTIK KURUMSAL DEĞİL DURUMSALDIR"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Kurumsallıktan bahsediyordu yönetim ve divan. Bu yönetim artık kurumsal değil durumsaldır, Divan dahil olmak üzere. Günü kurtarmaya çalışıyoruz, rakamlar onu gösteriyor."

"BORÇ FARKI 340 MİLYON DOLAR"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Konsolide net alacak / borç farkı 340 milyon Dolar. 31 Mayıs 2025 itibarıyla, yaz ayında yapılan transferler dahil değil henüz. Bunu hafızalarımıza kazıyalım."

"635 MİLYON TL FAKTORİNG BORCUMUZ VAR"

Galatasaray Divan Üyesi Eşref Hamamcıoğlu: "Faktoring borçları geçen sene sıfırmış, 635 milyon Lira faktoring borcumuz var. Nakde ihtiyacımız var, yüzde kaçla alındığını bilemediğimiz borç var."

İBRAHİM HATİPOĞLU'NDAN UYARI

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu: "Çok küçük bir düzeltme yapacağım. Eşref Başkanım, bir önceki dönem rakamları enflasyon katkı oranı üzerinde büyütülmüş şekilde, yüzde 6 büyütüldüğü zaman o yıl gerçekleşen rakam üzerinden değil, 1.3 enflasyon düzeltme kat sayısı o dönemin, o yıl gerçekleşen rakamlar yüzde 30'la artırıldıktan sonra arttı. Aynı şey giderler için de geçerli. Uyarı olarak söylemek istedim."

"ALISSON MUHTEMELEN SAHADAN SAKATLANDI"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Saha zemininde bir sorun olduğu belli. Tribünden fazla fark edemiyorum ama TV'den izleyenler, parça parça apaçi atları gibi görüyorlar, yeşil sarı zaman zaman beyaza kaçan gibi. Çim 8 derece santigrat altında uyur. Benim bildiğim drenaj sorunu da yok. Muhtemelen gelen çimlerin, yapılan uygulamaların belirli eksiklikleri var. Söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama Alisson Becker muhtemelen sahadan dolayı sakatlandı, pozisyonda bir şey yok, dünyanın en büyük kalecilerinden biri, umarım kendi futbolcularımıza da yansımaz."

"DÜNYANIN EN İYİ İKİ SANTFORU BİZDE"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "Bana göre şu anda dünyanın en iyi iki santrforu bizde; Icardi ve Osimhen. George Orwell'in Hayvan Çiftliği romanında "Bütün hayvanlar eşittir, bazıları biraz daha eşittir' diye. Mauro Icardi biraz daha eşittir. Onu göz önünde bulunduralım. Taraftarlarımız, Icardi'nin yaptıklarını unutmasın. Bundan 10-15 sene sonra etkisini daha net göreceğiz, şimdi de görüyoruz. Ali Sami Yen Stadyumu'nda anaların babaların ellerinden tutan çocuklar var, bunda Icardi'nin de payı var."

"FENERBAHÇE KORSAN OLARAK KULLANIYOR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Reşit Ömer Kükner: "5 yıldızı Fenerbahçe korsan olarak kullanıyor. Göztepe maçında şampiyonluk sayılarını belirleyen yıldızların kullanımına ilişkin maddeden PFDK'ye sevk edildiler. 220 bin lira ceza aldılar. 1 kuruş bile ceza alsaydı korsan kullanımın tescili olacaktı. Bir sonraki Kocaeli maçında aynısını yaptılar, aynı maddeden sevk edildiler. Yine 220 bin ceza aldılar. 1 hafta arayla mükerrer suç işlenmesi mümkün müdür?"

Galatasaray Divan Üyesi Ertay Örmen: "Galatasaray'da Sportif A.Ş'nin artık futbol aklı ve transfer aklının değişmesi gerekiyor. Bir strateji ve vizyon gerekiyor. Bu gidişatla bizim Avrupa'da başarılı olmamız mümkün değil! Avrupa'da takımların almadığı futbolcuları transfer edip, Avrupa'da galibiyet alamayız. Artık stratejimizi değiştirmemiz gerekiyor. İnşallah çeyrek final oynarız, yoksa bu mali tablolar düzelmez!"