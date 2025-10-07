PODCAST CANLI YAYIN

Jordi Alba futbolu bırakma kararı aldı

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Jordi Alba, profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyma kararı aldı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan 36 yaşındaki yıldız sol bek, Inter Miami formasıyla geçirdiği son sezonun ardından futbol sahnesine veda edecek. Alba, sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir video ile emekliliğini duyurdu.

Tecrübeli futbolcu, veda açıklamasında hem futbol kariyerine hem de hayatına yön veren kulüplere teşekkür etti. Alba, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba, hayatımda bir dönemi kapatmanın zamanı geldi. Bu sezon sonunda profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. Bunu mutlak bir inançla, dolgunlukla ve mutlulukla yapıyorum. Çünkü bu yolda mümkün olan tüm tutkuyla yürüdüğümü hissediyorum.
Ve şimdi yeni bir aşama açmanın, bir öncekini en iyi duygularla kapatmanın tam zamanı. Futbol bana kesinlikle her şeyi verdi. Elimden gelenin en iyisini yapmamı talep eden tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, personelime, kulüp çalışanlarına ve rakiplerime teşekkür ederim."

Jordi Alba (AFP)Jordi Alba (AFP)

Alba, kariyerinde forma giydiği tüm kulüplere tek tek teşekkür ederek şu sözleri ekledi:

"Her şeyin başladığı yer olan Atlético Centro Hospitalense'ye, büyümem için bana güven veren Cornella'ya, profesyonelliği öğrendiğim Nàstic de Tarragona'ya, La Liga'da ilk maçıma çıkma hayalimi gerçekleştiren Valencia'ya minnettarım.
Hayatımın kulübü olan FC Barcelona'ya, çocukluk hayallerimi gerçekleştirmemi, kariyerimin zirvesine ulaşmamı ve unutulmaz bir on yıldan fazla süre boyunca sayısız başarı yaşamamı sağladığı için teşekkür ederim.
İspanya Milli Takımı'na, bu formayı giymiş olmaktan gurur duyuyorum ve tarihinizin bir parçası olduğum için minnettarım.
Ve son olarak Inter Miami'ye, bana kapılarınızı açtığınız, beni sevgiyle karşıladığınız ve bu yolculuğu son ana kadar keyifle tamamlamama izin verdiğiniz için teşekkür ederim."

Jordi Alba (AFP)Jordi Alba (AFP)

FUTBOLUN EFSANELERİ ARASINA ADINI YAZDIRDI

Jordi Alba, futbol kariyerine küçük yaşlarda Atlético Hospitalense'de başladı. Ardından Cornella ve Nàstic de Tarragona altyapılarında forma giydi. 2009 yılında Valencia ile La Liga sahnesine çıkan Alba, kısa sürede İspanya'nın en önemli sol beklerinden biri haline geldi.

2012 yazında 14 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan yıldız futbolcu, burada geçirdiği 11 yılda adeta efsaneleşti. Takım arkadaşlarıyla birlikte Avrupa futbolunun en başarılı dönemlerinden birine imza atan Alba, Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta ve Gerard Pique gibi isimlerle birlikte Barça tarihinin en unutulmaz jenerasyonunda yer aldı.

Jordi Alba (AFP)Jordi Alba (AFP)

KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILAR

Kariyerinde toplamda 21 kupa kazanan Jordi Alba, kulüp ve milli takım düzeyinde büyük başarılara imza attı.
Alba'nın kazandığı başlıca kupalar şöyle:

6 La Liga Şampiyonluğu

5 Copa del Rey Zaferi

1 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası (2015)

1 UEFA Süper Kupası

1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

1 Avrupa Şampiyonası (2012, İspanya Milli Takımı)

Milli takım kariyerinde 2012 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'ya attığı unutulmaz golle hafızalara kazınan Alba, İspanya formasıyla çıktığı 93 maçta 9 gol kaydetti.

Jordi Alba (AFP)Jordi Alba (AFP)

SON DURAK: INTER MIAMI

2023 yazında Barcelona'dan ayrılan Alba, yakın dostu Lionel Messi ile yeniden buluşmak üzere Inter Miami'ye transfer oldu. MLS'te geçirdiği dönemde tecrübesiyle genç oyunculara örnek olan yıldız isim, kariyerini Amerika'da tamamlamayı tercih etti.

Jordi Alba (AFP)Jordi Alba (AFP)

YENİ BİR DÖNEMİN KAPISI ARALANIYOR

Futbol sahalarına veda etmeye hazırlanan Jordi Alba'nın gelecekte teknik ekibe katılabileceği ya da Barcelona altyapısında görev alabileceği konuşuluyor.

Kariyerine hem kulüp hem milli takım düzeyinde büyük başarılar sığdıran Alba, futbol tarihine "modern bek anlayışını değiştiren oyunculardan biri" olarak geçti.

