Jordi Alba futbolu bırakma kararı aldı

Tecrübeli futbolcu, veda açıklamasında hem futbol kariyerine hem de hayatına yön veren kulüplere teşekkür etti. Alba, videoda şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba, hayatımda bir dönemi kapatmanın zamanı geldi. Bu sezon sonunda profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. Bunu mutlak bir inançla, dolgunlukla ve mutlulukla yapıyorum. Çünkü bu yolda mümkün olan tüm tutkuyla yürüdüğümü hissediyorum.

Ve şimdi yeni bir aşama açmanın, bir öncekini en iyi duygularla kapatmanın tam zamanı. Futbol bana kesinlikle her şeyi verdi. Elimden gelenin en iyisini yapmamı talep eden tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, personelime, kulüp çalışanlarına ve rakiplerime teşekkür ederim."

Jordi Alba (AFP) Alba, kariyerinde forma giydiği tüm kulüplere tek tek teşekkür ederek şu sözleri ekledi: "Her şeyin başladığı yer olan Atlético Centro Hospitalense'ye, büyümem için bana güven veren Cornella'ya, profesyonelliği öğrendiğim Nàstic de Tarragona'ya, La Liga'da ilk maçıma çıkma hayalimi gerçekleştiren Valencia'ya minnettarım.

Hayatımın kulübü olan FC Barcelona'ya, çocukluk hayallerimi gerçekleştirmemi, kariyerimin zirvesine ulaşmamı ve unutulmaz bir on yıldan fazla süre boyunca sayısız başarı yaşamamı sağladığı için teşekkür ederim.

İspanya Milli Takımı'na, bu formayı giymiş olmaktan gurur duyuyorum ve tarihinizin bir parçası olduğum için minnettarım.

Ve son olarak Inter Miami'ye, bana kapılarınızı açtığınız, beni sevgiyle karşıladığınız ve bu yolculuğu son ana kadar keyifle tamamlamama izin verdiğiniz için teşekkür ederim."