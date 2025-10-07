Eyüpspor'da iki teknik direktör gündemde

Eyüpspor yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Radomir Djalovic ismi üzerinde yoğunlaşıyor. 42 yaşındaki Karadağlı teknik adam, son olarak Slovenya temsilcisi Maribor'u çalıştırmıştı. Djalovic'in Eyüpspor'un oyun anlayışına uygun bir isim olduğu ve özellikle genç oyuncularla kurduğu iletişim nedeniyle yönetimin ilgisini çektiği ifade ediliyor.

Kaynaklara göre, önümüzdeki günlerde Djalovic ile resmi bir görüşme yapılması planlanıyor. Tarafların anlaşması halinde tecrübeli çalıştırıcı, kısa sürede İstanbul'a gelerek takımı devralabilir.

ORHAN AK İLE GÖRÜŞÜLEBİLİR

Eyüpspor'un Djalovic ile yapacağı görüşmeden sonuç alınamaması halinde ise yedek planda Orhan Ak bulunuyor.

Geçmişte Trabzonspor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Orhan Ak, son olarak Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Yönetim, iki teknik adamdan biriyle kısa sürede anlaşarak milli aradan önce yeni hocayı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

EYÜPSPOR'DA HEDEF YENİDEN YÜKSELİŞ

Selçuk Şahin yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçen Eyüpspor, yeni teknik direktörle birlikte yeniden yükseliş hedefliyor. İstanbul ekibi, milli ara sonrası oynayacağı maç öncesinde teknik direktör sorununu çözmek istiyor.