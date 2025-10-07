PODCAST CANLI YAYIN

Barcelona Marcus Rashford'un bonservisini alacak

Manchester United’da yaşadığı düşüşün ardından Barcelona formasıyla yeniden doğan Marcus Rashford’un geleceği netleşti. İngiliz yıldız, İspanya’daki performansıyla hem taraftarların hem de yönetimin güvenini kazandı.

Yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Rashford, kısa sürede Barcelona sistemine uyum sağladı. 27 yaşındaki forvet, bu sezon Barcelona ve İngiltere Milli Takımı formalarıyla çıktığı 8 maçta 9 gole doğrudan katkı sağladı.

5 GOLDE ADI VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Newcastle United karşısında attığı 2 gol, Katalan ekibine galibiyeti getirirken; PSG maçında yaptığı asist takımının tek golünde başrol oynadı. La Liga'da ise 8 maçta 1 gol ve 4 asistle oynayan Rashford, yeniden eski günlerindeki özgüvenine kavuştu.

BARCELONA TAPUSUNU ALIYOR

İngiliz basınından TBR Football'un özel haberine göre, Barcelona yönetimi Marcus Rashford'un sözleşmesindeki 40 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Katalan devi, devre arası transfer döneminde bu opsiyonu aktive ederek Rashford'a uzun vadeli bir kontrat önermeye hazırlanıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Rashford'un hem sol kanatta hem merkez forvet rolünde gösterdiği esnek performanstan son derece memnun. Kulüp kaynakları, İngiliz yıldızın "takım kimyasını artıran bir lider" haline geldiğini belirtiyor.

