Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 8. haftanın ardından VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldı.
Samsunspor'un Fenerbahçe maçında iptal edilen golünün nedeni belli oldu.
VAR: Golü atan oyuncu, aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte, kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.
Hakem Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği ve aksiyon alanına girdiği için ofsaytla başlıyorum.
İşte hakem konuşmalarının yayınlandığı diğer maçlar
