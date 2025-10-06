PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, sosyal medya heasplarından Trendyol Süper Lig'in 8. hafta VAR kayıtlarını paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 8. haftanın ardından VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldı.

Samsunspor'un Fenerbahçe maçında iptal edilen golünün nedeni belli oldu.

VAR: Golü atan oyuncu, aktif olarak ofsaytta değil. Ancak kalecinin arkasında 17 numaralı oyuncu var pasifte, kalecinin hareketini engelliyor. Bu yüzden sana sahada inceleme öneriyorum.

Hakem Halil Umut Meler: 17 numaralı oyuncu kaleciyi etkilediği ve aksiyon alanına girdiği için ofsaytla başlıyorum.

İşte hakem konuşmalarının yayınlandığı diğer maçlar

Kocaelispor - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK
Göztepe - Başakşehir

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti | 5 şüpheli yakalandı
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
CANLI ANLATIM | Türkiye Filistin için ayakta! 81 ilde Gazze'ye destek zinciri
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor | Trump'tan Gazze tehdidi
Trafik magandaları kaçacak delik arayacak! Yeni düzenleme madde madde belli oldu: Zamlı cezalar ne kadar olacak? Hız, alkol, telefon kullanımı...
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
İsrail’in Aksa Tufanı hezimetinde yeni perde! Şin Bet ve polis birbirini suçluyor
CHP'de şaibe krizi Bolu'da zirveye çıktı: 10 milletvekili toplantıya katılmadı
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
Yunanistan’dan siklon dalgası yaklaşıyor! Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı: İstanbullular bu geceye dikkat! 6 derece birden...
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda: Orta riskli bölgeye yaklaştılar: "10 Ekim'de ulaşmayı bekliyoruz"
Memura üçlü zam! Ocak ayında kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor...
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tasfiyesi! 300'e yakın ilçe başkanı değişti sıra illerde
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro
Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...