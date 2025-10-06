Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"

Sonrasında tamamen oyundan kopan ve topu Samsunspor 'a veren bir Fenerbahçe izledik. Bir maç içinde bu kadar büyük bir değişim olumsuz anlamda nasıl olur anlamak güç. İşi yorgunluğa bağlayacak olsanız Samsunspor da aynı gün bir maç oynadı ve deplasmanda oynadı. Yorgun olması gereken Samsunspor'du. İlk 45 dakika bittiğinde Tedesco da oyundaki sıkıntıyı gördü ve 3 oyuncuyu değişikliğiyle ikinci yarıya başladı. Ama bu hamlesi de hücumda beklenen etkiyi yaratmadı.

İki kanat orta sahadan hücuma destek verecek oyuncular ve santrafr En Nesyri o kadar etkisiz oynadılar ki gol mucizelere kaldı. Size En Nesyri ile ilgili bir istatistik vereyim. Maçın 80. dakikasında yaptığı pas sayısı 10'du. Bununda sadece 2 tanesi isabetliydi. Böyle bir santraforunuz varken hücumda nasıl top tutup çoğalacaksınız. Kesinlikle mümkün değildi. Oyunun son bölümlerinde Fenerbahçe baskıyı artırsa da istediği golü bulamadı ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada lidere yaklaşma şansını kaybetti. Ve oyun olarak da dürüst olmak gerekirse ilerleyen haftalar için umut vermedi.

GÜRCAN BİLGİÇ: KİMSE "FIGHT" DEMEDİ Mİ?

amsunspor ilk önemli pozisyonunu yakaladığında 20. dakikaydı. O sürede kendi sahalarında beklediler, yavaş hareket ettiler, maçın tempo kazanmasına izin vermediler. Kendi sahasında beraberliği iyi gören bir takım vardı karşımızda. Ya da biz öyle sandık.

Bu duruşa "Biz kazanmaya geldik" mesajı geldi mi? Hayır…

Coşkusunu-isteğini kaybetmişti Fenerbahçe. Hızlı hücum kararı vermeleri gereken anlarda bile geri dönüp, rakibin yerleşmesine izin veriyorlardı. "Bir şey eksikti" denemez, çok şey yoktu Fenerbahçe'de. "Fight" diyecek başkan da yoktu belki de.

70'e kadar tek taraflı oyun içinde genç kaleci Tarık'ın, Skriniar ile birlikte Samsunspor ataklarına direnişi sahnelendi. Kasımpaşa maçının farklı versiyonu vardı. İkili mücadeleler kaybediliyor, son pas seçimlerinde yanlışlar birbirini takip ediyor.