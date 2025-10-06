Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bitmiş tükenmiş"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, zorlu randevuda rakibiyle 0-0 berabere kaldı ve iki puan kaybetti. Spor yazarları, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
Galatasaray ile Beşiktaş'ın 1-1 beraberlikle ayrıldığı derbinin ardından galibiyet için Samsunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahada istediği sonucu alamadı.
Kanarya, güçlü rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Maçın ardından Domenico Tedesco ve öğrencilerin yanı sıra hakem Halil Umut Meler de eleştiri yağmuruna tutuldu.
İşte spor yazarlarının yorumları...
İLKER YAĞCIOĞLU: FENER UMUT VERMİYOR
ZORLU Samsun deplasmanında Fenerbahçe, maça çok iyi başladı. İlk 15 dakika tamamen Samsun yarı sahasında oynanan bir maç izledik. Fenerbahçe yüzde 85'e 15 topa sahip olarak oyunu rakip yarı alana yıktı. Açıkça söylemek gerekirse Fenerbahçe gibi oynadı. Ama bu oyun 15 dakika sürdü.
Sonrasında tamamen oyundan kopan ve topu Samsunspor'a veren bir Fenerbahçe izledik. Bir maç içinde bu kadar büyük bir değişim olumsuz anlamda nasıl olur anlamak güç. İşi yorgunluğa bağlayacak olsanız Samsunspor da aynı gün bir maç oynadı ve deplasmanda oynadı. Yorgun olması gereken Samsunspor'du. İlk 45 dakika bittiğinde Tedesco da oyundaki sıkıntıyı gördü ve 3 oyuncuyu değişikliğiyle ikinci yarıya başladı. Ama bu hamlesi de hücumda beklenen etkiyi yaratmadı.
İki kanat orta sahadan hücuma destek verecek oyuncular ve santrafr En Nesyri o kadar etkisiz oynadılar ki gol mucizelere kaldı. Size En Nesyri ile ilgili bir istatistik vereyim. Maçın 80. dakikasında yaptığı pas sayısı 10'du. Bununda sadece 2 tanesi isabetliydi. Böyle bir santraforunuz varken hücumda nasıl top tutup çoğalacaksınız. Kesinlikle mümkün değildi. Oyunun son bölümlerinde Fenerbahçe baskıyı artırsa da istediği golü bulamadı ve Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada lidere yaklaşma şansını kaybetti. Ve oyun olarak da dürüst olmak gerekirse ilerleyen haftalar için umut vermedi.
GÜRCAN BİLGİÇ: KİMSE "FIGHT" DEMEDİ Mİ?
amsunspor ilk önemli pozisyonunu yakaladığında 20. dakikaydı. O sürede kendi sahalarında beklediler, yavaş hareket ettiler, maçın tempo kazanmasına izin vermediler. Kendi sahasında beraberliği iyi gören bir takım vardı karşımızda. Ya da biz öyle sandık. Bu duruşa "Biz kazanmaya geldik" mesajı geldi mi? Hayır… Coşkusunu-isteğini kaybetmişti Fenerbahçe. Hızlı hücum kararı vermeleri gereken anlarda bile geri dönüp, rakibin yerleşmesine izin veriyorlardı. "Bir şey eksikti" denemez, çok şey yoktu Fenerbahçe'de. "Fight" diyecek başkan da yoktu belki de.
70'e kadar tek taraflı oyun içinde genç kaleci Tarık'ın, Skriniar ile birlikte Samsunspor ataklarına direnişi sahnelendi. Kasımpaşa maçının farklı versiyonu vardı. İkili mücadeleler kaybediliyor, son pas seçimlerinde yanlışlar birbirini takip ediyor.
Perşembe maçının etkisi olduğunu savunanlara, Samsunspor'un daha zorlu maçtan döndüğünü de hatırlatırız. Sadece vücut değil, ruh olarak da bitiktiler. İsyan eden yoktu. Sonradan girenlerin enerji getirmesini beklendi. Ama oyun, başı kesik tavuğun davranışındaydı. Topu ayağına alan ne yapacağını bilmiyor, arkadaşına bakıyordu. Reis'in Samsun'u da tam tersi saha içi organizasyonu, pozisyonlanması ve pas trafiği ile hiçbir zorluk yaşamadan geçti yarı sahaya.
Ligin zirvesinde puan kayıplarının olduğu haftada, bir puanı yeterli görmek… Oyunun hikâyesine baktığınız zaman aslında bir puanı kazandı Fenerbahçe. Dikkat ederseniz Tedesco ile ilgili cümle kurmadım. Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor çünkü. Ligin ruhundan, ateşinden haberi yok.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İLK 11 HATALIYDI
F.Bahçe, bu sezon Kasımpaşa maçından sonraki en kötü futbolunu dün gece sergiledi. Oyuncuların tamamına yakını fizik olarak yetersizdi. Sanki F.Bahçe, Nice maçını oynamış da Samsun haftayı boş geçirmişti. 90 dakikaya baktığımızda F.Bahçe'nin kaleyi bulan tek şutu var. Belki tek pozisyonuydu ama onu da En-Nesyri, bomboş arkadaşına pas vermek yerine geri pası gibi vuruş yaptı. Geçen haftaki Antalya maçı kazanıldı ama bir noktaya dikkat çekmiştim: 'Devamlılıkları ve pres özelliği olmayan Talisca ve Asensio'nun birlikte oynamaları büyük yanlış. Bu yüzden başarılı oynayan İsmail'in canı çıktı.' Zorlu bir deplasmana çıkıyorsun yine bu ikili bir arada. Üstelik de İsmail yok, 1 aydır sakatlıktan yeni çıkan Alvarez var. İlk 10-15 dakika Samsun geride bekledi.
Baktı ki F.Bahçe ağır çekimde bir şey yapacağı yok başladılar hücum etmeye. İlk devrenin golsüz bitmesi şanstı. İkinci devreye Tedesco 3 değişiklikle başladı. Bu zaten ilk 11'inin hatalı olduğunun göstergesiydi. Maç berabereyken 3 oyuncu birden almak eşyanın tabiatına aykırı. Sonra da uzatmalarla birlikte 30 dakika varken 5. hakkını da kullandı. Kötü oyunda Tedesco'nun artık kontrolü kaybettiği ortadaydı. Bir önemli hatası da iyi oynamasa da Kerem'i tutmalıydı, Nene'den hiçbir katkı gelmiyor. Genel görüşlerime gelince… Takımın en iyisi kaleci Tarık'tı. Biraz Skriniar ayakta kalmaya çalıştı. En-Nesyri istediği topları alamıyor. Ama kendisinin de bireysel de olsa bir şeyler yapması lazım. Tek pozisyonu bencil davranarak heba etti. Samsunspor başarılı oynadı. Belki de en az 3-4 atacağı maçı gol atamadan bitirdi!
AHMET ÇAKAR: PENALTI YOK OFSAYT DOĞRU
Bu F.Bahçe, bu futbolla, bu vurdumduymazlıkla bırakın şampiyon olmayı, şampiyonluğu bile kovalayamaz. En önemli rakibin G.Saray dün gece derbide puan kaybetmiş… Çok daha hırslı ve istekli olmalısın. Ama inanın koskoca F.Bahçe'nin maç boyu girdiği tek gol pozisyonu yok. Buna mukabil 3. kaleci Tarık, çok iyi oynadı. Belki de dün gece F.Bahçe'yi mağlubiyetten kurtaran yegane isim oydu. F.Bahçe'nin temel eksikliği şu; rakip ceza alanına rahat geliyorsun ama ya son pasları ya da son vuruşları kötü yapıyorsun. Mesela En-Nesyri...
Gelirse vuruyor. Rakibe baskı yapmak, topu tutup araya oynamak gibi özellikleri, F.Bahçe gibi bir takım için yetersiz. Kanat oyuncuları da öyle… Gidiyorlar geliyorlar ama meziyetleri düşük. Ne adam eksiltebiliyor ne sürpriz pas atıp pozisyon yaratabiliyor. Bunları yapabilecek tek adam Kerem'di. O da ilk yarıda bir şeyler yapmak istedi ama 2. yarıda oyundan alınıverdi. Sonuç olarak Samsun iyi takım. Zaman zaman puan da kaybedebilirler. Ama F.Bahçe adına dün geceki oyuna baktığımızda kesinlikle bu tablo kabul edilemez. Hakem Halil Umut Meler, Türkiye'nin 1 numarasıydı. Fakat kendine güveni gitmiş, ruhen bitmiş! Bir penaltı verdi, evlere şenlik. Allah'tan VAR düzeltti. Samsunspor'un iptal edilen golündeki ofsayt kararı doğru. Topa vurulduğunda Tarık'ın arkasındaki Samsunlu oyuncu, Tarık'ın sağ tarafından geriye doğru koşup Tarık'ın görüş ve müdahale alanını etkiliyor.
MUSTAFA ÇULCU: HALİL UMUT MELER BİTMİŞ TÜKENMİŞ
F. Bahçe maça oyunu rakip alana yıkarak başladı. Samsunspor'u ilk 15 dakika sahasından çıkarmadı. Sonra Samsunspor oyuna ortak oldu. Hücum aksiyonları geliştirdi. Her iki takım tempoyu yükseltmeden kontrollü oyunla fırsat kollamaya başladı. Tarık, Süper Lig'de fazla yedek kalmış ama iyi bir kaleci olduğunu gösterdi. Maçın yıldızıydı. Samsunspor 2. yarıya öyle bir önde baskı ve tempo ile başladı ki F.Bahçe'yi kendi alanına hapsetti. Zengin kadrosu yok, Konferans Ligi'nden yorgun döndüler ama disiplinli oyunlarından hiç taviz vermeden oyuna ağırlığını koydular. Bu beraberlik F.Bahçe adına kazanç oldu. Ülkemizin şu an şüphesiz en kariyerli hakemi Halil Umut Meler, uzun bir aradan sonra gündem maçında. Oyuna Holse'yi sözlü ikazla başladı. Ancak Brown ve Drongelen'e net sarı kartları pas geçti.
Samsun'un 34'te Musaba ile attığı golde Musaba ofsayt değil. Ancak arkada ofsayttan gelen Tomasson kaleci Tarık'ın önünde koşu yolunda hamle yapmasını engelliyor. Bu nedenle VAR, kararı kendisinin vermesi için hakemi pozisyonu izlemeye çağırdı. Hakem izledi ofsayt ve doğru kararla golü iptal etti. 58'de Skriniar ceza sahası içinde topa vurdu top Musaba'dan sekti kısa mesafeden Skiniar'ın sağ omuza geldi. Meler penaltı verdi. Külliyen yanlış karardı. VAR çağırdı, OFR'de izledi ve doğru kararla penaltıyı iptal etti. Kararı verirken bulunduğu yer çok hatalı. Görerek değil fal açarak penaltıyı vermiş. Faullerde, kartlarda sıkıntılar var. O bildiğimiz klas hakem Halil Umut Meler'e ne olmuş böyle? Resmen bitmiş, tükenmiş. Seyrederken üzüldüm.
EMRE BOL: NE OYNADINIZ?
Evvelsi gün rakiplerin berabere kalmasıyla Samsunspor maçının önemi artmıştı. Aslında Fenerbahçe oyuna iyi başladı. Gol olabilecek pozisyonlarda buldu. Ancak bu durum 25 dakika falan sürdü. Sonrasında Samsun ekibinin oyunun kontrolünü eline aldığını söylemek gerek. Bu anlarda sakatlıklar nedeniyle şans bulabilen kaleci Tarık'ın harika performansını izledik. İnanın Tarık, İrfan Can'a oranla bana daha çok güven verdi. Bence bundan sonra 2. kaleci olarak değerlendirilmeli. Musaba Fenerbahçe'nin sol kanadını adeta felç etti.
Ya arkadaş şampiyonluğa oynayan bir takımın bu kadar ceza sahasına girilebilir mi? İlk yarıyı Samsun Fenerbahçe ceza sahasının içinde oynadı adeta. Çok konuşulan ofsayt pozisyonundaki karar doğruydu. Zira Tomasson kaleci Tarık'ın müdahale alanındaydı. Hakem Halil Umut Meler VAR'a giderek isabetli bir karar verdi. Bir yandan Musaba diğer yandan Coulibally Fenerbahçe'yi çok zorladı. Biraz becerikli olabilselerdi ortaya tuhaf bir skor çıkması muhtemeldi. Sarı-lacivertliler lidere yaklaşabileceği viraj maçlarından 3 puan çıkaramıyor ne yazık ki! İşte tam olarak bu karşılaşmalar şampiyonluğu belirliyor. Tedesco'ya bir uyarım var. En-Nesyri ısrarı seni bitirir. Benden söylemesi…