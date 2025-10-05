PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'dan beraberlik yorumu! "Bahane kabul etmem"

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmayı değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'dan beraberlik yorumu! "Bahane kabul etmem"

İtalyan teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada bahanelere sığınmadığını vurgulayarak, "Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. '3 maç üst üste oynadık' bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin bir top kaybından sonra fırsat bulmasına kadar… O andan itibaren tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi ve ikinci topları kazanamadık," dedi.

Tedesco, alınan 1 puanı önemli bulduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bu kadar zor bir deplasmanda, bu kadar kötü bir oyunla alınan 1 puandan dolayı mutlu olmalıyız," ifadelerini kullandı.

Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCUKanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı
Silahla ateş edenler için yeni cezai düzenleme! Bedeli daha ağır olacak! Trafik cezaları yükseliyor!
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
Kuvvetli yağışlarda 2. dalga alarmı: Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek! İstanbul, Ankara...
Emekliye 4'lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kurlular Ocak ayında ne kadar alacak?
Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da