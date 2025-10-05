Domenico Tedesco'dan beraberlik yorumu! "Bahane kabul etmem"

İtalyan teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada bahanelere sığınmadığını vurgulayarak, "Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. '3 maç üst üste oynadık' bahanesini kabul etmem. İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin bir top kaybından sonra fırsat bulmasına kadar… O andan itibaren tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi ve ikinci topları kazanamadık," dedi.

Tedesco, alınan 1 puanı önemli bulduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bu kadar zor bir deplasmanda, bu kadar kötü bir oyunla alınan 1 puandan dolayı mutlu olmalıyız," ifadelerini kullandı.