Singapur GP'de pole pozisyounu George Russell’ın!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix’sinde pole pozisyonu Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu George Russell’ın oldu.

Giriş Tarihi:
4,9 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turlarında Russell, 1 dakika 29.158 saniyelik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Bu sonuçla Mercedes pilotu, pazar günü yarışa ilk cepten başlayacak.

VERSTAPPEN VE PIASTRI GERİDEN TAKİPTE

Büyük Britanyalı sürücünün 0.182 saniye gerisinde Red Bull pilotu Max Verstappen ikinci sırayı aldı. Şampiyona lideri McLaren pilotu Oscar Piastri ise Russell'ın 0.366 saniye arkasında kalarak üçüncü cepten start alma hakkını kazandı.

YARIŞ 5 EKİM'DE

Sezonun heyecanla beklenen Singapur Grand Prix'si, 5 Ekim Pazar günü TSİ 15.00'te, 62 tur üzerinden koşulacak.

