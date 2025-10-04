PODCAST CANLI YAYIN

İtalyan teknik adam Fenerbahçe'de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...

Tedesco ile yüzde 58-72 arasında değişen yüksek topla oynama ve 500’ün üzerindeki pas sayıları Mourinho’nun istatistiklerini alt üst etti. Mourinho ile en fazla yüzde 57 topla oynayan F.Bahçe, pas sayısında sınıfta kaldı. Mou’lu Fener, Feyenoord maçında 304 pas yapabildi

Tedesco döneminde öne çıkan yüksek topla oynama yüzdeleri ve pas sayıları, Jose Mourinho'nun futbol felsefesinden oldukça farklı bir oyun stilini işaret ediyor.

İşte değişimin şifresi (Takvim.com.tr)İşte değişimin şifresi (Takvim.com.tr)

İtalyan hocanın istatistiklerine bakıldığında, Trabzonspor karşısında yüzde 72 topla oynama oranı ve 603 pas sayısı dikkat çekiyor. Alanyaspor mücadelesinde ise yüzde 62 topla oynama ve 558 pas sayısı ile topa sahip olma konusunda istikrarlı bir grafik ortaya koyuldu. Kasımpaşa, Antalya, Zagreb ve Nice maçlarında da topla oynama oranları yüzde 58 ile 67 arasında değişirken, pas sayıları ise 500'ün üzerinde seyrediyor.

Tedesco'nun istatistikleri (Takvim.com.tr)Tedesco'nun istatistikleri (Takvim.com.tr)

UMUT IŞIĞI BELİRDİ
Tedesco'nun oyununda topa sahip olma ve pas odaklı bir futbol anlayışını tercih ettiği görüşü hakim. Öte yandan, Mourinho'nun takımı ise Kocaeli maçında yüzde 57'lik topla oynama yüzdesi ile öne çıktı. Benfica ve Feyenoord karşılaşmalarında ise bu rakam yüzde 46 ile 53 arasında değişiyor. Mourinho'nun kontra atak ve savunma sevdası ile kötü sonuçlar alındı ve pas oyunu devre dışı kaldı. Tedesco'nun verdiği direktiflerin, oyuncular üzerinde olumlu bir hava yarattığından dolayı son 2 maçtan 3 puan alındığı belirtiliyor.

Mourinho'nun istatistikleri (Takvim.com.tr)Mourinho'nun istatistikleri (Takvim.com.tr)

4 MAÇTA 8 PUAN
Tedesco'lu Fenerbahçe, Süper Lig'de 4 maçta 8 puan topladı. Sadece K.Paşa ve Alanya'ya puan kaybetti.

26 DAKİKADA FARK YARATTI
Edson Alvarez, Nice karşılaşmasında 26 dakikada 4 başarılı ikili mücadele, 2 hava topu kazanarak savunmada etkili oldu. 2 tehlike önleme, 2 kilit ve uzun pas attı. Etkili paslarıyla da takımına katkı sağladı. Meksikalı orta saha takım savunmasını güçlendirirken, hızlı ve etkili reaksiyonları sayesinde rakibin ataklarını kesmeyi başardı.

