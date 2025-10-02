Bayern Münih Michael Olise'yi bırakmak istemiyor

Olise, yalnızca İngiltere Premier Lig takımlarının değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de transfer radarında bulunuyor. Liverpool, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in genç yıldız için ciddi bir ilgi gösterdiği kaydedildi. Haberde, bu kulüplerin gelecek yaz transfer döneminde Olise için 100 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır oldukları vurgulandı.

BAYERN'İN PLANI

Bayern Münih yönetimi, Olise'yi uzun vadeli projelerinin kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Kulüp, oyuncunun değerini artırmak ve Avrupa devlerinin yoğun ilgisini mümkün olduğunca engellemek için sözleşme uzatma planını devreye soktu.