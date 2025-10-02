PODCAST CANLI YAYIN

Bayern Münih Michael Olise'yi bırakmak istemiyor

Bundesliga devi Bayern Münih, Michael Olise için harekete geçti. Bavyera ekibi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesini uzatmak ve oyuncusundan uzun süre faydalanmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Bayern Münih Michael Olise'yi bırakmak istemiyor

Olise, yalnızca İngiltere Premier Lig takımlarının değil, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de transfer radarında bulunuyor. Liverpool, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint-Germain'in genç yıldız için ciddi bir ilgi gösterdiği kaydedildi. Haberde, bu kulüplerin gelecek yaz transfer döneminde Olise için 100 milyon euroya kadar ödeme yapmaya hazır oldukları vurgulandı.

BAYERN'İN PLANI

Bayern Münih yönetimi, Olise'yi uzun vadeli projelerinin kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Kulüp, oyuncunun değerini artırmak ve Avrupa devlerinin yoğun ilgisini mümkün olduğunca engellemek için sözleşme uzatma planını devreye soktu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Gazze sularındaki Mikeno'ya saldırdı aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi | İkinci filo yola çıktı
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Casper
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Son dakika: İstanbul'da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye'den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Asgari ücrette 5’li zam formülü: Yüzde 30-50 arası hesap yapıldı! Net maaş 33 bin 156 TL olur mu? Artış emekliye yansır mı?
Devrik diktatör Beşar Esad zehirlendi mi? Firardan bu yana ikinci suikast iddiası
İsrail Sumud Filosu’na saldırdı dünya ayaklandı: On binler sokaklarda! Liderlerden peş peşe tepki
İsrail tarafından alıkonulmadan önce bu videoyu çekti! Semanur Sönmez Yaman'dan dünyaya çağrı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma ertelendi!
Güllü’nün şüpheli ölümü hakkında flaş gelişme! Dosya cinayet masasında
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
MSB'den Gazze mesajı: Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkı sağlamaya devam edeceğiz | SDG mesajı: Hassasiyetle takip ediliyor
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini canlı yayında esir aldı! İşte yasadışı şekilde alıkonan Türkler
Turgay Ciner Türkiye'den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!
Altyapıyı ihmal edip kredileri faize gömdüler: CHP'li ABB yönetiminin beceriksizliğiyle Ankara 1 hafta susuz
TBMM'de renkli anlar! Önce açılış sonra resepsiyon... Başkan Erdoğan'dan "biriz beraberiz" mesajı: Tek tek tokalaştı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para!