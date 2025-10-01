Sadettin Saran Domenico Tedesco kararını verdi!

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanacak Nice maçı öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Sadettin Saran, İtalyan çalıştırıcı hakkındaki kararını verdi.

Başkan Sadettin Saran, göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da aldı. Burada teknik heyet, futbolcular ve yöneticilerle bir dizi toplantı gerçekleştiren Saran, takımın kötü gidişatını masaya yatırdı. Yapılan görüşmelerde teknik heyette değişim ihtimali de tartışıldı.

ANTALYASPOR GALİBİYETİ KREDİYİ ARTIRDI

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları esmesine rağmen, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinde futbolcuların sahaya koyduğu istek ve enerji, İtalyan teknik adam Tedesco'nun kredisini artırdı.

YÖNETİMDEN "YOLA DEVAM" KARARI

Başkan Saran ve kurmayları, hem Futbol Direktörü Devin Özek hem de Domenico Tedesco'nun raporlarını inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, mevcut futbol yapılanmasıyla "yola devam" edilmesi kararı alındı.

SARAN: "HOCAMIZA SÜRE VERMEK İSTİYORUM"

Sadettin Saran'ın, yönetim toplantısında "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"EKİBİ BERABER KURDULAR"

Başkan, teknik yönetimde ayrılık durumunun bireysel olamayacağına dikkat çekerek; "Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım." dedi.

İSTİKRAR MESAJI

Sadettin Saran'ın, hem teknik ekibe hem de futbolculara istikrar vurgusu yaptığı ve birliktelik mesajı verdiği ifade edildi.

Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti

