Sadettin Saran Domenico Tedesco kararını verdi!

Başkan Sadettin Saran, göreve gelir gelmez soluğu Samandıra'da aldı. Burada teknik heyet, futbolcular ve yöneticilerle bir dizi toplantı gerçekleştiren Saran, takımın kötü gidişatını masaya yatırdı. Yapılan görüşmelerde teknik heyette değişim ihtimali de tartışıldı.

Domenico Tedesco (AA) ANTALYASPOR GALİBİYETİ KREDİYİ ARTIRDI Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de ayrılık rüzgârları esmesine rağmen, 2-0'lık Antalyaspor galibiyetinde futbolcuların sahaya koyduğu istek ve enerji, İtalyan teknik adam Tedesco'nun kredisini artırdı.