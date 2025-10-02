Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i ağırlayacak. Süper Lig'de elde ettiği galibiyetle zirve yarışını sürdüren sarı lacivertli ekip, Fransızları da devirerek yoluna kayıpsız ilerlemek amacında.
DÜDÜK JOVANOVIC'TE
UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe - OGC Nice karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Jovanovic'in yardımcılıklarını yine Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Novak Simovic görev alırken, VAR koltuğunda İngiliz hakem Stuart Attwell oturacak.
SADETTİN SARAN'IN İÇ SAHADAKİ İLK AVRUPA MAÇI
Sarı lacivertli ekibin Nice ile oynayacağı maç, yeni başkan Sadettin Saran için büyük önem taşıyor. Saran ve ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk iç saha mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da gerçekleşen karşılaşma 3-1'lık mağlubiyetle sonlanmıştı.