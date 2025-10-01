Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir? THY EuroLeague Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

EuroLeague arenasında yeni sezon perdesi açıldı. İlk hafta heyecanında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u konuk etmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı saat kaçta, şifresiz nasıl izlenir?
Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı ne zaman?
THY EuroLeague'de ilk hafta mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Paris Basketbol'u konuk edecek. Sezonun açılış maçında taraftarının coşkusunu arkasına almak isteyen sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Dev mücadele 1 Ekim Çarşamba günü saat 20.45'te start alacak.
Fenerbahçe Beko - Paris basketbol maçı şifresiz mi?
EuroLeague karşılaşmaları S Sport üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.