Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde Nice ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak mücadele ekibimiz için büyük önem taşıyor. Antalyaspor'u yenen Kanarya, Fransız temsilcisini de mağlup etmesi halinde büyük moral de kazanmış olacak. Zorlu randevu öncesinde Domenico Tedesco kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'i ağırlayacak. Süper Lig'de elde ettiği galibiyetle zirve yarışını sürdüren sarı lacivertli ekip, Fransızları da devirerek yoluna kayıpsız ilerlemek amacında.

DÜDÜK JOVANOVIC'TE

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe - OGC Nice karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

UEFA'nın resmi açıklamasına göre, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Jovanovic'in yardımcılıklarını yine Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Uroš Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Novak Simovic görev alırken, VAR koltuğunda İngiliz hakem Stuart Attwell oturacak.

SADETTİN SARAN'IN İÇ SAHADAKİ İLK AVRUPA MAÇI

Sarı lacivertli ekibin Nice ile oynayacağı maç, yeni başkan Sadettin Saran için büyük önem taşıyor. Saran ve ekibi, Avrupa kupalarındaki ilk iç saha mücadelesinden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da gerçekleşen karşılaşma 3-1'lık mağlubiyetle sonlanmıştı.

LİGDE YENİLMEDİ

Trendyol Süper Lig'de sezona galibiyet parolasıyla başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sarı lacivertliler, 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 15 puan topladı.

HIRVATİSTAN'DA İSTENMEYEN SONUÇ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb ile karşılaşan Kanarya, sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Hırvat temsilcisi Drena Beljo Dijon'un iki ve Monsef Bakrar'ın tek golüyle sonuca giderken Fenerbahçe'nin tek sayısı Sebastian Szymanski'den geldi.

TEK EKSİK JHON DURAN

Fenerbahçe'nin Nice ile karşılaşacağı mücadele öncesinde tek problem Jhon Duran'ın oynamayacak olması. Kolombiyalı yıldızın milli aranın ardından hazır hale gelmesi bekleniyor.

AVRUPA LİGİ'NDE 150. MAÇ

Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle düzenlenen organizasyonda 54 maça çıktı. 2009'dan bu yana ise "UEFA Avrupa Ligi" adı altında toplam 95 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, bu kulvarda başarılı bir grafik sergiledi.

UEFA Kupası: 54 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik, 26 mağlubiyet.

UEFA Avrupa Ligi: 95 maçta 46 galibiyet, 28 beraberlik, 21 mağlubiyet.

Toplamda bu iki turnuvada 149 karşılaşmada boy gösteren sarı-lacivertli ekip, yarınki Dinamo Zagreb mücadelesiyle 150. Avrupa Ligi maçını oynayacak.

NICE İYİ BAŞLAMADI

Fransa Ligue 1'de 6 maça çıkan Nice, iyi bir başlangıç yapamadı. Kırmızı siyahlılar, Toulouse, Le Havre ve Brest'e yenilirken Auxerre ve Nantes'i mağlup etti. Paris FC ile de berabere kaldı.

7 puan topladı ve 12. basamakta bulunuyor.

TANIDIK İSİMLER VAR

Fenerbahçe'nin rakibi Nice'te daha önce Süper Lig'de top koşturan bazı isimler yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ve Başakşehir formalarını terleten Youssouf Ndayishimiye Fransız temsilcisi için mücadele ediyor.

Galatasaray'ın bir dönem kiralık olarak kadrosuna kattığı Tanguy Ndombélé de yine aynı takımda oynuyor.

FENERBAHÇE'NİN NICE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Domenico Tedesco'nun sahaya Ederson, Semedo, Brown, Oosterwolde, Skriniar, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Nene (Szymanski) ve En-Nesyri 11'ini sürmesi bekleniyor.

