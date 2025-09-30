PODCAST CANLI YAYIN

PFDK'dan Caner Erkin'e 6 maç ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryaspor’un 36 yaşındaki oyuncusu Caner Erkin’e 6 maç men ve 134 bin lira para cezası verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PFDK'dan Caner Erkin'e 6 maç ceza!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Pendikspor – Sakaryaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Caner Erkin'in cezası belli oldu.

6 MAÇLIK CEZANIN GEREKÇESİ

PFDK'nın açıklamasına göre, cezanın 4 maçlık kısmı takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi, 2 maçlık kısmı ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle verildi.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR'A PARA CEZASI

Disiplin kurulu ayrıca Süper Lig'de oynanan Zecorner Kayserispor – Beşiktaş 1. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uyguladı.

Beşiktaş'a 380 bin lira ve Kayserispor'a 220 bin lira ceza verildi.

NDIAYE'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Öte yandan, Samsunspor'un 7. haftada Gaziantep FK ile oynadığı maçta çift sarı kartla oyundan atılan Pape Cherif Ndiaye için yapılan ceza itirazı reddedildi. Senegalli futbolcu verilen cezasını çekmeye devam edecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki MGK sonrası 8 maddelik bildiri yayımlandı!
Bakan Bayraktar Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı! Kaya gazında tarihi proje: Türkiye için oyun değiştirici olacak!
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Turgay Ciner'in sahibi olduğu Kasımpaşa'ya kayyum atandı! Savcılık açıkladı: Can Holding ve Ciner Grubu'na ait 18 şirketi TMSF yönetecek
Son dakika: Katar'dan Gazze açıklaması: Türkiye bugün arabuluculuk toplantısına katılacak | MİT Başkanı Kalın Katar'da
Eski tip sürücü belgesi yenilemede son tarih 31 Ekim! Bakan Yerlikaya uyardı: Süre uzatılmayacak!
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Dini değerlere hakaret eden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Bu komisyon yasa hazırlama komisyonu değil"
Olağanüstü toplantıda "işgal" vurgusu | ABD Başkanı Trump yüzlerce amiral ve generale hitap etti
Beklenen gemilerden ilki geldi! Türkiye enerjide zirveye oynuyor
İsrail’den Sumud Filosu’na psikolojik savaş! Tel Aviv’de saldırı hazırlığı mesajı
Son dakika: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik hafriyat soruşturması Antalyaspor Derneği'ne sıçradı: 20 şüpheli gözaltında
MİT'ten "veri casuslarına" operasyon: Sorgu panelleri ve siteler kapatıldı
Küçük İbo kariyerindeki değişimi yıllar sonra ilk kez TAKVİM’e anlattı: Nerede bu adamın eski sesi?
Netanyahu Trump’ın yanından ayrılır ayrılmaz “planı değiştirdim” dedi! İsrail Gazze’den çekilecek mi?
Memura emekliye %19.54 enflasyon zammı! Yeni oran geldi: Ocakta en düşük maaş 61.371 TL mi olacak? Polis, öğretmen, hemşire...
Küresel Sumud Filosu MSB'ye emanet: Gerekirse gemilerimiz müdahale edecek
Trabzon’da büyük panik! İnsansız deniz aracı ekipleri harekete geçirdi
SON DAKİKA! Aksaray'da Jandarma aracına minibüs çarpması sonucu iki askeri personel hayatını kaybetti