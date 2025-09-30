PFDK'dan Caner Erkin'e 6 maç ceza!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Pendikspor – Sakaryaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Caner Erkin'in cezası belli oldu.

6 MAÇLIK CEZANIN GEREKÇESİ

PFDK'nın açıklamasına göre, cezanın 4 maçlık kısmı takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi, 2 maçlık kısmı ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle verildi.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR'A PARA CEZASI

Disiplin kurulu ayrıca Süper Lig'de oynanan Zecorner Kayserispor – Beşiktaş 1. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle iki kulübe para cezası uyguladı.

Beşiktaş'a 380 bin lira ve Kayserispor'a 220 bin lira ceza verildi.

NDIAYE'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Öte yandan, Samsunspor'un 7. haftada Gaziantep FK ile oynadığı maçta çift sarı kartla oyundan atılan Pape Cherif Ndiaye için yapılan ceza itirazı reddedildi. Senegalli futbolcu verilen cezasını çekmeye devam edecek.