Achraf Hakimi Lamine Yamal için Nuno Mendes'e güveniyor

Paris Saint-Germain’in yıldız savunmacısı Achraf Hakimi, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında oynanacak Barcelona maçı öncesinde genç yıldız Lamine Yamal hakkında dikkat çeken sözler sarf etti.

Hakimi, Yamal'ın doğrudan kendi kanadında oynamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yamal benim kanadımda değil, ancak dünyanın en iyi sol beklerinden biri olan Nuno Mendes'e karşı oynayacak. Nuno'nun, daha önce birçok forveti durdurduğu gibi Yamal'ı da durdurabileceğine inanıyorum."

Lamine Yamal (AFP)Lamine Yamal (AFP)

"YAMAL'A ALAN BIRAKMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Faslı yıldız, PSG'nin taktiksel planına da değinerek; "Biz de Nuno Mendes'in Yamal ile sürekli bire bir kalmasını engellemeye çalışacağız. Çünkü bu tür durumlarda Yamal'ın ne kadar yetenekli olduğunu çok iyi biliyoruz."

Achraf Hakimi (EPA)Achraf Hakimi (EPA)

DEV MAÇIN ÖNEMİ

PSG ile Barcelona arasında oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki dengeleri belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri olacak. Yamal'ın performansı ve Mendes'in savunmadaki rolü, maçın kaderini etkileyebilecek en önemli detaylardan biri olarak gösteriliyor.

