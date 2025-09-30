Achraf Hakimi Lamine Yamal için Nuno Mendes'e güveniyor

Hakimi, Yamal'ın doğrudan kendi kanadında oynamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yamal benim kanadımda değil, ancak dünyanın en iyi sol beklerinden biri olan Nuno Mendes'e karşı oynayacak. Nuno'nun, daha önce birçok forveti durdurduğu gibi Yamal'ı da durdurabileceğine inanıyorum."
"YAMAL'A ALAN BIRAKMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Faslı yıldız, PSG'nin taktiksel planına da değinerek; "Biz de Nuno Mendes'in Yamal ile sürekli bire bir kalmasını engellemeye çalışacağız. Çünkü bu tür durumlarda Yamal'ın ne kadar yetenekli olduğunu çok iyi biliyoruz."
DEV MAÇIN ÖNEMİ
PSG ile Barcelona arasında oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki dengeleri belirleyecek kritik karşılaşmalardan biri olacak. Yamal'ın performansı ve Mendes'in savunmadaki rolü, maçın kaderini etkileyebilecek en önemli detaylardan biri olarak gösteriliyor.