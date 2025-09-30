Achraf Hakimi Lamine Yamal için Nuno Mendes'e güveniyor

Hakimi, Yamal'ın doğrudan kendi kanadında oynamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yamal benim kanadımda değil, ancak dünyanın en iyi sol beklerinden biri olan Nuno Mendes'e karşı oynayacak. Nuno'nun, daha önce birçok forveti durdurduğu gibi Yamal'ı da durdurabileceğine inanıyorum."

Lamine Yamal (AFP) "YAMAL'A ALAN BIRAKMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ" Faslı yıldız, PSG'nin taktiksel planına da değinerek; "Biz de Nuno Mendes'in Yamal ile sürekli bire bir kalmasını engellemeye çalışacağız. Çünkü bu tür durumlarda Yamal'ın ne kadar yetenekli olduğunu çok iyi biliyoruz."