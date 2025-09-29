Okan Buruk'tan Mourinho ve Guardiola sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi The Athletic'ten Nick Miller'a konuştu.
"MOURINHO İLE İKİ MAÇ DAHA OYNAMAYI BEKLİYORDUK"
"Fenerbahçe'ye geldiğinde çok konuşmaya başladı. Onun tarzını biliyoruz. Sadece sahada oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluğu kazandık. Onların stadyumunda iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk."
"EN ÇOK HAYRAN OLDUĞUM TEKNİK DİREKTÖR PEP"
"Geçen yıl Türkiye'de Mourinho'ya karşı oynamak benim için büyük bir zorluktu. Genelde Galatasaray Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray Manchester City'ye karşı oynar. Ama bir teknik direktör olarak, özel bir şeyler yapabilirsem, Pep'e karşı bir şey başardığımı söyleyebilirim."