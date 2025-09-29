PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Liverpool ve Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

"Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz."

"KAZANACAĞINIZ HER MAÇ DEĞERLİ"

"Her takımın burada ilk amacı, ilk 24'ün içinde olmak. Devamında ilk 16, ilk 8... Geçen senenin kazananı, son haftalarda 24'e kalan bir takım, PSG. Manchester City, son anda ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız var. Oynayacağınız, kazanacağız maçlar değerli. Nasıl başladıysak aynı hedefle devam edeceğiz. Bu maçta da planlarımız, düşüncelerimiz var. Her şeyden önce sahada iyi olmalı, inanmalıyız. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim."


"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Farklı maçlar. Crystal Palace maçını seyrettiyseniz Liverpool, ilk yarı 6 tane çok net pozisyon verdi. O maç ile bu maçın alakası olmayacak. Farklı denemeler yapabiliyoruz. Maçın içinde veya başlangıcında farklı şeyler görmek isteyebiliyoruz. Barış yoruldu, Osimhen'i oynatmamız gerekiyordu. Bir santrfor daha oyuna atabiliyorsunuz. Osimhen de bir 10 dakika oynasın diyorsunuz. Bunlar farklı maçlar. Rakibimizin gücü belli. Atletico Madrid, geride oynadı, biraz öne çıkıp beraberliği yakaladı. Korkmadan mücadele etmek. Top onlardayken iyiler, geçişlerde inanılmaz hızlılar. Rakibimizin hücum gücünü düşünüp önlemler alacağız. Ne kadar plan yaparsanız yapın farklı şeyler yaşayabiliyorsunuz. Biz yüzde yüzümüzü verip en iyisini yapmaya çalışacağız."

