Okan Buruk'tan Liverpool ve Osimhen açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN'İN SON DURUMU



"Victor antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi pozitif. Bugünkü durumuna bakıp karar vereceğiz."



"KAZANACAĞINIZ HER MAÇ DEĞERLİ"



"Her takımın burada ilk amacı, ilk 24'ün içinde olmak. Devamında ilk 16, ilk 8... Geçen senenin kazananı, son haftalarda 24'e kalan bir takım, PSG. Manchester City, son anda ilk 24'e kaldı. Bu formatta kötü başlayıp iyi bitirme şansınız var. Oynayacağınız, kazanacağız maçlar değerli. Nasıl başladıysak aynı hedefle devam edeceğiz. Bu maçta da planlarımız, düşüncelerimiz var. Her şeyden önce sahada iyi olmalı, inanmalıyız. Ben de inanan bir oyuncu grubuna sahibim."