Liverpool, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de Galatasaray ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak



İngiliz devi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray maçının 21 kişilik kadrosunu duyurdu. Buna göre Liverpool'un Galatasaray maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:



Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha.



KADRODA 3 EKSİK



Öte yandan Liverpool'un UEFA listesinde yer alan Trey Nyoni, Federico Chiesa ve Jayden Danns, Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.