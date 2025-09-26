PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de Tedesco krizi!

Domenico Tedesco'nun oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması ve sahada istediklerini görememesi, takım içinde rahatsızlığa yol açtı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Tedesco krizi!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun görevine son verdikten sonra 8 Eylül'de Domenico Tedesco'yu takımın başına getirmişti. Ancak İtalyan teknik adamın kısa sürede oyuncularıyla sorunlar yaşamaya başladığı iddia edildi.

ARCHIE BROWN İLE TARTIŞMA İDDİASI

Kasımpaşa maçı öncesinde Tedesco'nun Archie Brown ile idmanda tartıştığı ileri sürüldü. İngiliz oyuncunun söz konusu karşılaşmada yedek kulübesinde oturduğu ve forma şansı bulamadığı belirtildi.


KEREM AKTÜRKOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun da hocasıyla görüşerek oyun planından memnuniyetsizliğini dile getirdiği ifade edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Dinamo Zagreb maçında Tedesco'nun oyuncularına sık sık uyarılarda bulunması ve sahada istediklerini görememesi kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi
Fenerbahçe'de bir aday da Ersun Yanal!

