Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi kadar Samandıra'daki atmosfer de masada.



Göreve gelir gelmez ilk teşhisini Samandıra olarak koyan Başkan Sadettin Saran, buradaki düşük enerjili ve moralsiz havayı değiştirmek için harekete geçti.



"Samandıra'da ölü toprağı var" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyan Saran, futbolcuların aile ortamında motivasyonu yüksek bir atmosferde buluşması gerektiğini düşünüyor.