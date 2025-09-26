PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi

Fenerbahçe'de Samandıra'yı ayağa kaldırmak için Volkan Demirel'e yöneticilik teklifi yapılırken, Tedesco'nun ayrılığı halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman ismi gündeme geldi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de iki efsane hamlesi
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi kadar Samandıra'daki atmosfer de masada.

Göreve gelir gelmez ilk teşhisini Samandıra olarak koyan Başkan Sadettin Saran, buradaki düşük enerjili ve moralsiz havayı değiştirmek için harekete geçti.

"Samandıra'da ölü toprağı var" sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyan Saran, futbolcuların aile ortamında motivasyonu yüksek bir atmosferde buluşması gerektiğini düşünüyor.


VOLKAN DEMİREL DÖNÜYOR

Yıllarca Fenerbahçe kalesini koruyan ve hem karakteri hem de liderliğiyle camiada büyük saygı gören Volkan Demirel'e futbol operasyonlarında yöneticilik teklifi götürüldü. Teklife sıcak bakan 43 yaşındaki eski kaptan, Samandıra'nın yeniden ayağa kaldırılmasında kilit rol üstlenecek.

TEDESCO GİDERSE AYKUT KOCAMAN GELECEK

Bu arada Tedesco'nun görevine son verilmesi halinde camianın efsane ismi Aykut Kocaman takımın başına geçecek. 60 yaşındaki Kocaman, en son 2021'de Başakşehir'i çalıştırmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Son dakika: Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Oğlu açıkladı: Annemi kaybettik | Güllü kimdir?
Aşk ve Gözyaşı
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Aykut Kocaman operasyonu: Fenerbahçe yönetimi Zagreb hüsranının ardından harekete geçti!
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?