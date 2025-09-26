PODCAST CANLI YAYIN

300. maçında Harry Kane şov! Bayern Münih - Werder Bremen: 4-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 5. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Werder Bremen’i ağırladı. Bavyera ekibi sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Giriş Tarihi:
Karşılaşmanın 22. dakikasında Jonathan Tah perdeyi açarken, 45. dakikada Harry Kane penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Bayern, devreye üstün girdi.

KANE'DEN TARİHİ BAŞARI

İkinci yarının 65. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Kane farkı üçe çıkardı. 87. dakikada Konrad Laimer son sözü söyledi ve mücadele 4-0 sonuçlandı. Kırmızı-beyazlı formayla 104. maçına çıkan Kane, 21. yüzyılda Bayern formasıyla 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

KIMMICH 300. MAÇINA ÇIKTI

61. dakikada Leon Goretzka'nın yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern Münih formasıyla 300. resmi maçına çıkma gururunu yaşadı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu galibiyetle puanını 15'e yükselten Bayern Münih, liderliğini garantiledi. 4 puanda kalan Werder Bremen ise alt sıralarda kaldı. Bayern Münih gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Werder Bremen ise evinde St. Pauli'yi konuk edecek.

