Azerbaycan GP'de kazanan Max Verstappen!

Formula 1'de Azerbaycan GP sona erdi. Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenen yarışta damalı bayrağı gören ilk isim, Hollandalı pilot Max Verstappen oldu. İkinci sırada George Russel yer alırken Carlos Sainz üçüncü basamakta bitiş çizgisini gördü.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, başkent Bakü'de gerçekleştirildi. Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, damalı bayrağı ilk gören isim olarak bir kez daha podyumun zirvesine çıktı.

Bakü Şehir Pisti'nde yapılan mücadelede Verstappen kusursuz bir yarış çıkararak bitiş çizgisini ilk sırada geçti ve kariyerinin bir başka zaferine imza attı.

Verstappen'in ardından Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ikinci, Williams'tan İspanyol Carlos Sainz ise üçüncü sırayı elde ederek podyumu tamamladı.

