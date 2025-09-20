PODCAST CANLI YAYIN

Dusan Tadic yeni takımında esiyor!

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda'da göz dolduruyor. Son maçında adeta şov yapan Sırp yıldız, 7 maçta 6 gole doğrudan katkı sağladı.

Giriş Tarihi:
Dusan Tadic yeni takımında esiyor!

Yeni sezon planlaması kapsamında Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği eski takım kaptanı Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekibi Al Wahda forması altında sergilediği performansla göz dolduruyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig 4. hafta maçında Al Dhafra'yı konuk eden Al Wahda, sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. 36 yaşındaki Sırp yıldız Tadic, mücadeleye damga vuran isim oldu.



1 GOL VE 5 ASİST

Sırp yıldız, maçta 2 asist daha yaptı ve çıktığı 7. karşılaşmada takımı adına 6. gol katkısını sağladı. Al Wahda formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

109 maçlık Fenerbahçe kariyerinde 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı üreten Tadic, takımı sırtlayan isimlerin başında yer alıyordu.

Mourinhodan Fenerbahçeyi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...Mourinhodan Fenerbahçeyi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...
Mourinho'dan Fenerbahçe'yi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Trump’ın kızı Tiffany Türk milyarder ile aynı yatta! Tatil fotoğrafları ortalığı karıştırdı: Gizemli isim Massad Boulos
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
MİT Başkanı yalanıyla 20 milyon TL'lik vurgun! Dolandırıcılardan yaşlı kadına şoke eden sözler!
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Windsor Kalesi’ndeki VIP yemekte kavga! Trump’ın Gizli Servis ekibi ve Kraliyet şefleri birbirine girdi: İngiliz basını bombayı patlattı
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı