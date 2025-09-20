Dusan Tadic yeni takımında esiyor!





1 GOL VE 5 ASİST



Sırp yıldız, maçta 2 asist daha yaptı ve çıktığı 7. karşılaşmada takımı adına 6. gol katkısını sağladı. Al Wahda formasıyla şu ana kadar toplamda 7 maça çıkan Tadic, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



109 maçlık Fenerbahçe kariyerinde 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı üreten Tadic, takımı sırtlayan isimlerin başında yer alıyordu.