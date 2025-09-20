SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho'dan Fenerbahçe'yi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...

Benfica’ya imza atan Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe ile ilgili, “Fenerbahçe’ye giderek hata yaptım. Kötü bir tercih oldu” diye konuştu. Mourinho,“Fenerbahçe benim futbol seviyeme uygun değildi. Bu benim seviyem değildi. Elbette son güne kadar her şeyimi verdim” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Mourinho’dan Fenerbahçe’yi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sarı-Lacivertliler'i Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho imza töreninde Fenerbahçe dönemini küçümseyen açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Benim için ideal çalışma ortamı dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmaktır. Bir tane yanlış tercih yaptım. Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Kötü bir tercih oldu. Fenerbahçe benim kültürel seviyeme, benim futbol seviyeme uygun değildi. Bu benim seviyem değildi. Elbette son güne kadar her şeyimi verdim. Kimse ayrılmayı sevmez ama şimdi Benfica'yı çalıştırmak, benim seviyeme geri dönmem demektir" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli teknik adamın bu sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar yapılan yorumlarda Portekizli çalıştırıcı için, "Ali Koç'un seni göreve getirmesi büyük hataydı" ve "Mourinho haklı. Fenerbahçe onun seviyesinden daha yüksek bir hocayı hakediyor" ifadelerini kullanıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
CHP kaynar kazan! Bugünün CHP’si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor
Borsa İstanbul
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay’ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak’ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin’i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi