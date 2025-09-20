Mourinho’dan Fenerbahçe’yi aşağılayan açıklamalar! Taraftarlar sert tepki gösterdi...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Sarı-Lacivertliler'i Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho imza töreninde Fenerbahçe dönemini küçümseyen açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Benim için ideal çalışma ortamı dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmaktır. Bir tane yanlış tercih yaptım. Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Kötü bir tercih oldu. Fenerbahçe benim kültürel seviyeme, benim futbol seviyeme uygun değildi. Bu benim seviyem değildi. Elbette son güne kadar her şeyimi verdim. Kimse ayrılmayı sevmez ama şimdi Benfica'yı çalıştırmak, benim seviyeme geri dönmem demektir" ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar deneyimli teknik adamın bu sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar yapılan yorumlarda Portekizli çalıştırıcı için, "Ali Koç'un seni göreve getirmesi büyük hataydı" ve "Mourinho haklı. Fenerbahçe onun seviyesinden daha yüksek bir hocayı hakediyor" ifadelerini kullanıldı.