Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de nefesler tutuluyor. Başakşehir ile Alanyaspor, sahada kozlarını paylaşacak ve puan mücadelesiyle taraftarları ekrana kilitleyecek. İşte maça ilişkin merak edilenler...
Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman?
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.
Başakşehir- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Karşılaşma BEIN SPORTS 1'den yayınlanacak.