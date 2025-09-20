PODCAST CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman? Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de nefesler tutuluyor. Başakşehir ile Alanyaspor, sahada kozlarını paylaşacak ve puan mücadelesiyle taraftarları ekrana kilitleyecek. İşte maça ilişkin merak edilenler...

Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman?

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Başakşehir- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Karşılaşma BEIN SPORTS 1'den yayınlanacak.

Süper Lig'de kritik randevu

Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı. Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak.

RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

