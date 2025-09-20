Almanya'da gündem Can Uzun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'un, Galatasaray'ı 5-1 yenmesinin ardından Almanya'da gözler Can Uzun'a çevrildi...
Başarılı performansını şık bir golle süsleyen 19 yaşındaki oyuncu ilgi odağı oldu. Maç sonrası Alman basını, Can Uzun'un futbolundan çok Türk Milli Takımı'nı seçmesini konuştu.
Bild Gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler'in, evine kadar gidip ikna etmeye çalıştığı genç yıldızın Türkiye'yi tercih etmesinin üzüntüsünü yaşadığını yazdı.
Başarılı performansını şık bir golle süsleyen 19 yaşındaki oyuncu ilgi odağı oldu. Maç sonrası Alman basını, Can Uzun'un futbolundan çok Türk Milli Takımı'nı seçmesini konuştu.
Bild Gazetesi, Almanya Futbol Federasyonu Sportif Direktörü Rudi Völler'in, evine kadar gidip ikna etmeye çalıştığı genç yıldızın Türkiye'yi tercih etmesinin üzüntüsünü yaşadığını yazdı.
"SANE'DEN ÇOK DAHA FAYDALI OLACAĞI KESİN"
Haberde, "Can, Türkiye'yi seçti. Bu Völler'in en büyük mağlubiyeti oldu. Bu futbolcu, Alman Milli Takımı'na çok yakışırdı. Can Uzun'un Almanya'ya, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Leroy Sane'den çok daha faydalı olacağı kesin" yorumu yapıldı.