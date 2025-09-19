PODCAST CANLI YAYIN

Can Uzun'dan sevinci için açıklama

Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun, Galatasaray'a karşı yaptığı gol sevinciyle ilgili konuştu. Türk milli oyuncu, "Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." dedi.

Giriş Tarihi:
Can Uzun'dan sevinci için açıklama

Eintracht Frankfurt'un Türk milli yıldızı Can Uzun, Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili açıklama yaptı.

Golü attıktan sonra 'sus' işareti yapan ve sosyal medyada tepki alan Can Uzun, "Yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı." dedi.

Türk milli oyuncu, "Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

Okan Buruka flaş eleştiri!Okan Buruka flaş eleştiri!
Okan Buruk'a flaş eleştiri!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Aşk ve Gözyaşı
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Muğla'da 58 ev boşaltıldı
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
İstanbul’da yağmur var mı? 19 Eylül il il hava durumu raporu: MGM’den 13 il için sarı kod uyarısı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Beyaz Saray yetkilisi açıkladı! Trump karşılaşmasından sonra muayene istediler: Biden görevdeyken…
İngiltere dönüşü Trump’ın helikopteri acil iniş yaptı! First Lady Melania ile facianın eşiğinden döndüler
Gazze’de katliam Aksa'da kazı: Kirli ortaklık A Haber'de ifşa edildi
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların