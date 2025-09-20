Adrian Mierzejewski Trabzon'da! Szymanski ve Kozlowski açıklaması

Trabzonspor'un eski yıldızı, şehir ve Trabzonspor'daki kariyeriyle ilgili olarak giydiği formaya da değinerek; "Giydiğim forma benim için çok özel çünkü Sivasspor'a karşı hat-trick yaptığım kupa maçında giymiştim. Birden fazla formam var ama bugünkü maçta bunu özel olarak giymek istedim.

Adrian Mierzejewski Trabzon'da A Spor'un sorularını yanıtladı

Buradan 11 yıl önce ayrıldım. İçimde, 'Acaba beni unutmuşlar mıdır?' diye düşünceler vardı. Ancak taraftarlardan bordo-mavi kalpler alıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor.

Eski dönemlerde, sokakta yürürken herkes fotoğraf çekilmek isterdi. Bazen yorucu olsa da insanlar tarafından desteklenmek çok güzel bir histi. Dün yürürken, belki de saçım da olmadığı için, insanlar beni tanıyamadı; rahatlıkla yürüyebildim." dedi.