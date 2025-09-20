PODCAST CANLI YAYIN

Adrian Mierzejewski Trabzon'da! Szymanski ve Kozlowski açıklaması

Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şu an ülkesi Polonya'da görev yapan Adrian Mierzejewski, A Spor'un sorularını yanıtladı. Eski 10 numara, Türkiye'deki günlerini ve Trabzon'a geldiği andan itibaren yaşadıklarını anlattı.

Trabzonspor'un eski yıldızı, şehir ve Trabzonspor'daki kariyeriyle ilgili olarak giydiği formaya da değinerek; "Giydiğim forma benim için çok özel çünkü Sivasspor'a karşı hat-trick yaptığım kupa maçında giymiştim. Birden fazla formam var ama bugünkü maçta bunu özel olarak giymek istedim.

Adrian Mierzejewski Trabzon'da A Spor'un sorularını yanıtladı

Buradan 11 yıl önce ayrıldım. İçimde, 'Acaba beni unutmuşlar mıdır?' diye düşünceler vardı. Ancak taraftarlardan bordo-mavi kalpler alıyorum, bu da beni çok mutlu ediyor.

Eski dönemlerde, sokakta yürürken herkes fotoğraf çekilmek isterdi. Bazen yorucu olsa da insanlar tarafından desteklenmek çok güzel bir histi. Dün yürürken, belki de saçım da olmadığı için, insanlar beni tanıyamadı; rahatlıkla yürüyebildim." dedi.

KOZLOWSKI İÇİN TRABZON'DA

Gaziantep FK'nın yıldızı Kacper Kozlowski ve Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Sebastian Szymanski hakkında konuşan Mierzejewski; "Polonya Milli Takımı'nda teknik sorumlu olarak çalışıyorum. Görevimiz, futbolcuları yakından izlemek; onun için buradayım. Burak Yılmaz ile Kozlowski hakkında konuştum, çok güzel şeyler söyledi. Her yerde oynayabileceğinden bahsetti. Bu maç onun adına da bir fırsat olabilir. Daha iyi bir takıma gidebilmek için.

Daha önce 10 numara oynarken şimdi çeşitli dokunuşlarla 8 numaraya evrildi. Sebastian Szymański'ye sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çünkü önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"FARKLI TARZLARDA GOL ATMAK DEĞİŞTİRDİ"

8-9 asistim vardı. Belki oradaki performansım beni daha iyi bir konuma getirdi takım içinde. Buradaki ikinci sezonumda, Antalyaspor maçında attığım golden sonra daha özgür hissettim. Bir 10 numara olarak, kendimi daha taktiksel bir pozisyonda buldum. Bu şekilde özgüvenimi kazandım. Biliyorsunuz Türkiye Kupası'nda çok gol attım ve Fenerbahçe'ye karlı final oynadık. Farklı tarzlarda goller attım. Bunlar beni çok geliştirdi. Avrupa Ligi'nde iyi şeyler yaptık. En alt aşamadan başladık. Lazio, Legia Varşova gibi takımlara karşı oynadık. Kendimi çok daha iyi gösterdiğimi düşünüyorum.

