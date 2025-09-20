PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Spor Videoları
Adrian Mierzejewski Trabzon'da A Spor'un sorularını yanıtladı
Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 17:18
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Bir dönem Trabzonspor forması giyen ve şu an ülkesi Polonya'da görev yapan Adrian Mierzejewski, A Spor'un sorularını yanıtladı. Eski 10 numara, Türkiye'deki günlerini ve Trabzon'a geldiği andan itibaren yaşadıklarını anlattı.
Bunlar da Var
03:52
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
19.09.2025
Cuma
03:37
Boğaz’da kaza: Yolcu motoru ve kargo gemisi çarpıştı
19.09.2025
Cuma
00:37
Diyarbakır’da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
19.09.2025
Cuma
01:22
Su kuyusu açmaya çalışan 2 çiftçi toprak altında kaldı
18.09.2025
Perşembe
CANLI YAYIN