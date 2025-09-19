PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya tepki!

Teknik direktör Mehmet Topal, Portekizli meslektaşı Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de görev yapmasını hata olarak değerlendirmesinin talihsiz ve yanlış olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi:
Mehmet Topal'dan Jose Mourinho'ya tepki!

Son olarak Romanya ekibi Petrolul'da görev yapan 39 yaşındaki teknik adam, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Benfica takımıyla anlaşan Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım" ifadesi hakkında görüşlerini paylaşan Mehmet Topal, "Mourinho'nun talihsiz ve yanlış bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe'ye gelmenin hiçbir zaman hata olacağını düşünmüyorum. Başarısız da olsanız bazı kulüpler hakkında konuşurken büyüklüklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kim olursa olsun, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri de olabilir. Bu konuda saygıya önem veren biriyim. Tabii onun da ne yaşadıklarını bilemem ama Mourinho gibi önemli bir isim bence açıklama yaparken dikkat etmeli." dedi.

"YURT DIŞINA DAHA FAZLA AÇILMALIYIZ"

Mehmet Topal, daha fazla Türk teknik adamın yurt dışında görev yapması gerektiğini belirtti.

Kariyerini yurt dışında sürdürmek istediğini aktaran Topal, "Zamanımı maç izleyerek ve yurt dışında çalıştığım eski hocalarımı ziyaret ederek geçiriyorum. Bazı takımlardan teklif aldım. Yurt dışına daha fazla açılmalıyız çünkü bu kadar kötü bir futbol ortamının olduğu, futboldan çok başka olayların konuşulduğu bir yerde kendini geliştirmek isteyenler için Avrupa'da devam etmek çok büyük bir avantaj. Umarım ilerleyen zamanlarda da bu kaos ortamından çıkar ve tamamen futbola adapte oluruz. Hedefim yurt dışında devam etmek." diye konuştu.

"TOPARLANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-1 yenilmesini ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmasını da değerlendiren Mehmet Topal, şunları kaydetti:

"A Milli Takım'da son maçta kötü bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük. Ancak çok sert ve ciddi bir ülkeye karşı oynadık. Bunu da unutmamak gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray yenildi. Bazen böyle kötü zamanlar olabiliyor ama önemli olan takımlarımızı ve ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Diğer maçlarda toparlanacaklarını düşünüyorum. Başarılar diliyorum."

