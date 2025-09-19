PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de En-Nesyri parlıyor

Son üç maçta 4 kez ağları havalandıran Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'yi sırtladı. 28 yaşındaki oyuncu alınan 7 puanın baş mimarı oldu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de En-Nesyri parlıyor
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon gelen Youssef En-Nesyri, zaman zaman ağır eleştiriler almış, bu yaz transfer döneminde de satılması gündeme gelmişti. Ancak istenilen teklifler gelmeyince Faslı oyuncu, takımda kaldı.

Sarı-lacivertli futbolseverler son haftalardaki performansından sonra 'iyi ki Nesyri satılmadı' yorumlarını yaptı. Sebebi de golcü oyuncunun sezona fırtına gibi girmesi.

BİR AÇILDI PİR AÇILDI

Ligin ilk iki maçını boş geçen Nesyri sonrasında bir açıldı pir açıldı. Dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında duble yapan En-Nesyri, Trabzonspor karşısında ise takımına zaferi getiren golü atmıştı.

KRALLIK YARIŞINDA İLK SIRADA

Faslı yıldız, Alanya mücadelesinde de yine golünü attı. Nesyri böylece Fenerbahçe'nin son üç maçta kaydettiği 6 golün 4'üne imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi Elemesi'ndeki Feyenoord mücadelesinde de bir gol kaydetmişti. Nesyri attığı 4 golle ligde şu anda krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

92 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 61 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 3992 dakika süre aldı ve 35 gol, 8 asistlik performans ortaya koyarak 43 gole etki etti. Faslı santrfor, sarı-lacivertlilere 92 dakikada bir skor katkısı sağlamış oldu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Trendyol
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2025'e katılacak: "Tüm vatandaşlarımı TEKNOFEST'i ziyaret etmeye davet ediyorum"
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Aşk ve Gözyaşı
Peynirde nişaşta, balda hile, sucukta kalp ve dil... Dondurulmuş pizzadan ne çıktı? Taklit ve tağşiş güncel liste
The Economist “İsrail ABD’yi kaybediyor” dedi! İngiliz’den Tel Aviv’e “endişelenin” tavsiyesi
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Yunan Bakan’dan skandal "Kudüs" çıkışı: “İsrail, Türkiye’ye karşı müttefikimiz”
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltında! AK Parti gözünün yaşına bakmıyor ihraç ediyor... CHP ise meydan meydan hırsız savunuyor
48 saatte 5 kıyafet! Kraliyet Ailesi’ne de karşı koydu: Melania Trump’ın kostümlerinin şifresi…
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi
Gazze'de ateşkesi veto eden ABD'nin BM Temsilcisi Morgan Ortagus vicdan duvarına çarptı
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Üfürükçünün insanları "tedavi" yalanıyla mezara soktuğu ortaya çıktı! Mezarlar yayında görüntülendi
Sergen Yalçın'dan orta saha kararı! Göztepe maçında forma o yıldızların
Aşk ve Gözyaşı için beklenen gün geldi! ATV ekranlarında bambaşka bir hikaye: Küllenmiş bir aşkın yeniden doğuşu...
“Maşallah” demeden geçmeyin! Aşk ve Gözyaşı’nın Selim’i Barış Arduç’un kızı ilgi odağı oldu: Gupse Özay’a benzetildi