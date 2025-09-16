Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu!





FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ



Trabzonspor'un da son dönemde Fenerbahçe karşısında şansı tutmuyor. Sarı lacivertliler, son 4 karşılaşmayı da kazandı. Bu seri, iki takım arasında 2002-2005 yılları arasında Fenerbahçe'nin elde ettiği 5 maçlık galibiyet serisini hatırlattı.