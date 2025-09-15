Fenerbahçe yeni hocası Tedesco ile çıktığı ilk maçında Trabzonspor’u yendi!

Süper Lig'in bu sezonki ilk derbisinde Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 yendi. 10. dakikada Talisca'nın vuruşunu Onana kurtardı. 11. dakikada Onuachu'nun golü faül nedeniyle iptal edildi. 20. dakikada Okay'ın Kerem'e yaptığı müdahaleye ilk olarak sarı kart gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısı sonrası kırmızı kartını çıkardı ve Trabzonspor 10 kişi kaldı. 45'te Szymanski'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı En-Nesyri boş ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.



FENER DİREKLERE TAKILDI

49'da Szymanski'nin şutunda Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarpan top oyun alanına geri geldi. 82'de İrfan Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top direkten döndü. 87'de Visca'nın şutunu Ederson çıkardı.

SON 20 YILIN EN İYİ SERİSİ

Trabzonspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette Aralık 2002-Nisan 2005 arasından (5G) bu yana en uzun serisini yakaladı. Sarı-Lacivertliler, ligde Kasım 2015'ten (2-0) bu yana bordomavili rakibi karşısında gol yemeden ilk iç saha galibiyetini aldı.



Fenerbahçe son dakikalarda sıkıntı yaşasa da Tedesco yönetimindeki ilk maçta oynanan futbol taraftarların beğenisini kazandı.



BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown galibiyet sonrası konuştu. Brown, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir" dedi.



HAK EDEN TARAF BİZDİK

Fenerbahçe'nin tecrübeli ön liberosu İsmail Yüksek maç sonrası açıklmalarda bulundu. İsmail, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak eden taraf bizdik. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.