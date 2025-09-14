Galatasaray 5'te 5 yaptı ama hedefte o yıldız var! Flaş sözler
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına çıktı. Cimbom, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadelede rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırıp yoluna kayıpsız devam etti. Cimbom, Frankfurt sınavı öncesinde moral bulurken yıldız oyuncu hedef tahtasına oturtuldu. İşte spor yazarlarının maçla ilgili yorumları...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk oldu. Yeni yıldızların da sahne aldığı Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci yarıda düğümü çözerek puanını 15'e yükseltti ver üst üste 16. maçından da galibiyetle ayrıldı.
GOLLER ICARDI VE YUNUS'TAN
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de başlayan Mauro Icardi ile geçen sezona damgasını vuran Yunus Akgün kaydetti.
FRANKFURT'A MESAJ
Cimbom, Eyüpspor'u 2-0 yenmesiyle birlikte üst üste 16. maçından da galibiyetle ayrılırken Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'a mesaj gönderdi. Gözler artık Almanya'daki maça çevrildi.
Karşılaşmanın ardından mücadeleyi spor yazarları değerlendirdi. O yıldız eleştirilerden nasibini aldı. İşte yorumlar...
EVREN TURHAN: KÖTÜ OYUNA 3 PUAN
Milli maç aralarının ardından gelen karşılaşmalar her zaman zordur. Oyuncular farklı ülkelerden, farklı fiziksel durumlarla geri dönerken, takım uyumunun da sekteye uğraması kaçınılmazdır.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, Sarı-Kırmızılılar adına pek çok açıdan sıkıntılı geçti. Ancak futbolun değişmeyen gerçeği bir kez daha sahnedeydi: "Büyük oyuncular, büyük anlarda fark yaratır."
Maça konsantrasyon eksikliğiyle başlayan Galatasaray, ilk yarıda organize bir hücum bile geliştiremedi. Üçüncü bölgede hareketlilikten eser yoktu. Yunus ve Sane'nin etkisiz performansları, kenarları işlemez hale getirirken, yeni transfer İlkay Gündoğan, orta sahada beklenen etkiyi yaratamadı.
Torreira çok iyiydi ama Sara kötüydü. Galatasaray adına maçın en büyük artısı, kalede ilk kez görev alan Uğurcan Çakır'dı. Tecrübeli eldiven, çıktığı ilk maçta güven verdi. İkinci yarıda Icardi büyük oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Okan Buruk her zaman Icardi'ye güvendi.
Ahmed Kutucu ilk defa etkili pas verdi ve asistini yaptı. Barış Alper girince takımı ateşledi.
Galatasaray dün çok durgundu, kötü oynadı ama maçı kazanmasını bildi. Bu tür galibiyetler, şampiyonluk yarışında altın değerindedir. Futbol bazen güzel oynayarak değil, doğru zamanda doğru hamleyi yaparak kazanılır.
LEVENT TÜZEMEN: ASLAN RUHUNU BARIŞ ALPER'LE BULDU
Barış Alper iyi ki döndü. Gelişiyle Galatasaray ruhunu da canlandırdı. Barış oyuna girinceye kadar G.Saray, halı saha takımı görüntüsündeydi. Pozisyon üretmekte zorlandılar. Sara ile İlkay'ın birlikte oynaması, G.Saray'ın doğru oyun kurmasına izin vermedi. Ayrıca Yunus-Sane ikilisi top ayaklarına gelince sahne almaya çalıştılar ama hiç etkili olamadılar. Eyüpspor'un oyun zihniyetinin 'savunmaya otobüs çekmek' anlayışında olması, G.Saray'ın pozisyon üretmesini de engelledi. Barış'tan önceki oyuna baktığımız zaman Eren, Torreira, Sallai ve Sanchez istekli, coşkulu ve çalışkandı. Bir atasözü şöyle der, sıcağa kar dayanmaz... Barış Alper, oyuna alev alev girdi ve G.Saray'a hücum zenginliği kazandırdığı gibi arkadaşlarını uykudan uyandırdı.
Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek'in Barış krizini tereyağından kıl çeker gibi halletmelerini kutluyorum. Çünkü Barış'sız bir G.Saray'ı Şampiyonlar Ligi'nde düşünmek istemiyordum. Barış da küskün olmadığını hem tribünlere selam vererek gösterdi hem de oynadığı oyunla G.Saray'ın maçı kazanmasına ciddi katkı sağladı. Özellikle Yunus'a attırdığı gol kalite kokuyordu. Yunus keşke Barış'ın kendisine attığı pası, ikinci yarının başında Sane'ye de atsaydı. Ayrıca Okan hocanın ilk 11'de Uğurcan'a yer vermesi akılcı bir hamleydi. İspanya'dan 6 gol yemiş Uğurcan'ı kaleye koymamak, 'Ben sana güvenemem' anlamına gelir ve oyuncuyu etkilerdi.
BÜLENT TİMURLENK: KAZANAN HAKLIDIR
eçen sezon Avrupa biletini bir puanla kaçıran Eyüpspor'un 2-2 berabere kaldığı maç kadrosundan, Galatasaray karşısına 10 farklı isimle çıkmış olması futbolumuzun 'istikrarı'dır! Galatasaray yine kapalı bir savunmayı aşmakta zorlandığı ilk 45 dakikayı oynadı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki ilk günlerinde iki kanatta Kerem ve Yunus'un içeriye kat ettiği, Seferovic'in hareketsiz kaldığı fotoğrafın bir benzeri çekildi dün. Hazır olmayan İcardi, arada kanat değişseler de sürekli iç kulvara kaçıp Sara ve İlkay'la göbeği gereğinden fazla kalabalıklaştıran bir Galatasaray hücum hattı… İlk yarıdaki 330 pas, oyunun ağırlığını açıklamaya yeter. İkinci yarı başlarken İcardi-Barış Alper değişikliği gelebilirdi. Arjantinliyi oyunda tutup bir de üstüne duran topların sihirbazı Sara'yı erken oyundan almak maçı izleyen herkese "Yanlış hamleler" dedirtmiştir. Sonuçta kazanan teknik adam haklıdır, İcardi'deki ısrar, ne alaka oyunda denilen Kutucu'nun asisti tabelayı değiştirdi.
Eyüp geçen sezondan çok geride. Bu sezon çok canları sıkılır. Geriden bu kadar riskli oyun kurulmaz. Barış Alper'in gelişi ile oyuna da renk geldi. Yine Boğa gibiydi, çok zorladı rakip kaleyi. Asistini de yaptı Yunus'a. Yunus da gol sevincinde Metin Oktay'a saygı duruşu yaparken Barış'ı yanına çağırıp, beyaz sayfaların en beyazını açtı milli oyuncu için. Osimhen ne yapıp edip Frankfurt maçına yetişmeli. Almanya'da muhtemelen geçiş oynayan bir Galatasaray göreceğiz. Bir gerçek var ki bu sezon atılan gollerde geniş alanları bulan Galatasaray çok daha fazla üretti. Perşembeye artık hayırlısı.
MUSTAFA ÇULCU: UMUT VEREN BİR HAKEM İZLEDİK
Eyüp-G.Saray maçının hakemi Batuhan Kolak ise 29 yaşında tecrübesiz ama kumaşı iyi bir hakem. Maçta ilk faul 13'te oldu, hakemi zorlayacak pozisyon yoktu. 37'de İcardi-Claro pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Eyüpspor'un Robin Yalçın ile attığı gol açık ofsayt, iptal doğru. Rakiplerine kontrolsüz hareketlerinden dolayı Sanchez'e ve Claro'ya net sarılar çıkmalıydı ama hakem göstermedi. Sanchez'in itiraz ettiği pozisyon uydurma bir faul. İtiraza çıkan sarı doğru.70'te Kerem'in, Barış Alper'e yaptığı net faulü atlamamalıydı. Bunlara dikkat etmeli. Maçı 21 faul, 3 sarı kartla tamamladı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacak, umut veren bir hakem izledik. Kutlarım.
ZEKİ UZUNDURUKAN: OKSİJEN TÜPÜ VE CAN YELEĞİ
Maçı Barış Alper'siz Galatasaray ve Barış Alper'li Galatasaray diye iki bölüm halinde analiz etmek lazım! İcardi uzun bir aradan sonra (10.5 ay) ilk 11'de çıkarken; Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ilk kez Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösterdi.
Uğurcan Çakır'a hiç iş düşmedi desek yeridir. İlkay, çalışkanlığı ile dikkat çekerken; 57 dakika dökülen hücum hattına hayat vermekte zorlandı.
Selçuk Şahin yönetimindeki Eyüpspor; dar bir blok halinde Galatasaray'ı karşılayıp, ilk yarıda pozisyon vermedi son şampiyona!
5-4-1 dizilişi ile Galatasaray'ın son derece yavaş oynayan hücum hattına şut ve pozisyon şansı vermedi Eyüpspor!
İlk yarıda İcardi ve Sane, sahanın en az topla buluşan oyuncuları olarak dikkat çekti. Bu kadar kaliteli ayaklara sahip Galatasaray hücum hattının rakip kaleye ilk isabetli şutu 41'inci dakikada atması inanılır gibi değil.
Yunus, Sara, Sane ve İcardi ilk 45'te vasatın üzerine çıkamadılar. Hal böyle olunca da son derece yavaş oynayan, pozisyon bulamayan, rakip kaleye şut atmakta zorlanan sıkıcı bir Galatasaray oyunu izledik ilk yarıda.
Buraya kadar izlediğim Galatasaray için içimden 'Bu Galatasaray, Barış Alper girmeden sabaha kadar oynasa Eyüpspor'a gol atamaz' dedim.
Herhalde Okan hoca da benim gibi düşünmüş olacak ki 57'de Sara'yı kenara alıp Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. O Barış Alper, takımın kaderini değiştirdi.
Adeta esneye esneye oynayan Aslan'ın pençesini çıkarıp rakibe kükremesini sağladı.
Barış Alper bir oyuncudan çok daha fazlası Galatasaray için! Takımı ateşleyen, yüreklendiren, hayat veren bir oyuncu Barış!
Dün Olimpiyat Stadı'nda dökülen Galatasaray'a 57'de girdikten sonra adeta oksijen taşıyıp hayat verdi.
Bununla da yetinmeyip, 'Sakin olun arkadaşlar, can yelekleri bende. Takımı kurtarıp 3 puana taşıyacağım' der gibi mücadele etti.
Barış girdikten sonra daha hızlı oynayan, rakip kaleyi şutları ile döven bir Galatasaray izlemeye başladık. Galatasaray bir anda 2. vitesten 7. vitese çıktı.
69'da kafa vuruşuyla direk döven Barış Alper; 'Galatasaray'ın golü geliyor' dedirtti. Okan Buruk, Sane'ye 68 dakika nasıl sabır gösterdi onu da anlamış değilim.
Geldiği günden beri üzerine koyamayan son derece formsuz bir Sane izliyoruz.