Türk yıldızların kapışmasında 7 gollü düello! Juventus - Inter: 4-3 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A’nın 3. haftasında derbi heyecanı Allianz Stadyumu’nda yaşandı. Juventus, sahasında Inter’i konuk ettiği mücadeleyi nefes kesen bir skorla, 4-3 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 14. dakikada Lloyd Kelly'nin golüyle 1-0 öne geçti. Inter ise 30. dakikada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Kenan Yıldız'ın şık golüyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

HAKAN SAHNEDE

İkinci yarıya etkili başlayan Inter, 65. dakikada bir kez daha Hakan Çalhanoğlu ile skoru 2-2'ye getirdi. Milli yıldız, böylece derbide ikinci kez ağları havalandırdı. 76. dakikada Marcus Thuram sahneye çıktı ve Inter'i 3-2 öne geçirdi.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

KENAN'DAN ASİST

Ancak mücadelede pes etmeyen Juventus, 82. dakikada Khephren Thuram'ın golüyle skoru 3-3 yaptı. Bu golün asistini yapan isim ise ilk yarıda fileleri havalandıran Kenan Yıldız oldu.

Derbinin kaderini ise 90+1. dakikada Vasilije Adzic belirledi. Genç oyuncunun golüyle Juventus, 4-3'lük galibiyetini ilan etti.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

BİZİM ÇOCUKLAR KLASINI KONUŞTURDU

Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve bir gol, bir asistle yıldızlaştı. Inter'de ise iki gol atan Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada kenara alındı.

Bu sonuçla Juventus puanını 9'a yükseltirken, Inter 3 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter ise sahasında Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.

