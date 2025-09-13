Hakan Çalhanoğlu (AA)

BİZİM ÇOCUKLAR KLASINI KONUŞTURDU

Juventus'ta Kenan Yıldız maça ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve bir gol, bir asistle yıldızlaştı. Inter'de ise iki gol atan Hakan Çalhanoğlu, 82. dakikada kenara alındı.

Bu sonuçla Juventus puanını 9'a yükseltirken, Inter 3 puanda kaldı. Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Inter ise sahasında Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.