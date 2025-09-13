Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 14. dakikada Lloyd Kelly'nin golüyle 1-0 öne geçti. Inter ise 30. dakikada milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 38. dakikada Kenan Yıldız'ın şık golüyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
HAKAN SAHNEDE
İkinci yarıya etkili başlayan Inter, 65. dakikada bir kez daha Hakan Çalhanoğlu ile skoru 2-2'ye getirdi. Milli yıldız, böylece derbide ikinci kez ağları havalandırdı. 76. dakikada Marcus Thuram sahneye çıktı ve Inter'i 3-2 öne geçirdi.
KENAN'DAN ASİST
Ancak mücadelede pes etmeyen Juventus, 82. dakikada Khephren Thuram'ın golüyle skoru 3-3 yaptı. Bu golün asistini yapan isim ise ilk yarıda fileleri havalandıran Kenan Yıldız oldu.
Derbinin kaderini ise 90+1. dakikada Vasilije Adzic belirledi. Genç oyuncunun golüyle Juventus, 4-3'lük galibiyetini ilan etti.