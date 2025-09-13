İlkay Gündoğan'dan duygusal sözler! "Çocukluk aşkım"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 yenerek hem 5'te 5 yaptı hem de üst üste 16. maçından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından konuşan İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, "Öncelikle Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ı sevgi ve saygı ile anıyoruz. Bizim için güzel bir gündü. İlk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıkmak özel bir duygu. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum.



Önemli bir galibiyet. Milli aradan sonra maçlar genelde zor oluyor. Her oyuncu, kendi milli takımı için dünyanın her yerinde forma giyiyor. Bir grup dün geldi daha. Önemli bir galibiyetti. Daha iyi oynamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bu bir başlangıç, iyi bir başlangıç ve güzel bir galibiyet. İnşallah önümüzde daha güzel galibiyetler yaşarız birlikte." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin kolay geçmediğini belirten İlkay, "Transfer sürdü biraz, son güne kadar sürdü. Beklemek için her zaman değer, hele böyle bir kulüp, çocukluk aşkım için. Sonunda gerçekleşti, çok mutluyuz. Ben çok mutluyum. Benim için bugün zor bir başlangıçtı ama önemliydi. Benim için de önemli bir maçtı. Gururluyum, mutluyum burada olmaktan daha güzel bir yer yok benim için. İnşallah ve umarım önümüzde birlikte galibiyetler yaşarız." sözleriyle taraftarlara mesaj verdi.